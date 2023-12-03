Велика Британія здійснить розвідувальні польоти над Газою для пошуку заручників

Британські літаки здійснять розвідувальні польоти над Східним Середземномор'ям, зокрема над Ізраїлем і сектором Газа, щоб допомогти із пошуками заручників, яких утримують бойовики ХАМАС.

Британія здійснить розвідувальні польоти над Газою для пошуку заручників

Як зазначили у відомстві, британська сторона співпрацює з партнерами в усьому регіоні, щоб забезпечити звільнення заручників, у тому числі викрадених британських громадян.

На підтримку зусиль зі звільнення заручників Міністерство оборони Великої Британії здійснюватиме спостережні польоти над Східним Середземномор'ям, в тому числі в повітряному просторі над Ізраїлем і Газою, – йдеться у повідомленні. Поширити

У британському Міноборони підкреслили, що літаки будуть неозброєні, не виконуватимуть бойових завдань, а їхньою метою буде виключно пошук заручників.

Органам, відповідальним за порятунок заручників, буде передаватися лише інформація, що стосується звільнення людей, додали у відомстві.

Обмін заручниками: що відомо

24 листопада ХАМАС звільнив 24 ізраїльських та іноземних заручників, Ізраїль у відповідь передав 39 палестинських ув'язнених у рамках тимчасового припинення вогню.

Бойові дії між ізраїльськими військами та бойовиками ХАМАС припинились 24 листопада вперше за сім тижнів, у рамках тимчасового перемир'я напередодні звільнення ізраїльських заручників, утримуваних бойовиками, в обмін на ув'язнених палестинців.

Повідомлень про бомбардування, артилерійські удари або ракетні обстріли не надходило, хоча ХАМАС і Ізраїль звинуватили один одного в спорадичних перестрілках та інших порушеннях. Обидві сторони заявили, що війна відновиться на повну потужність, тільки-но перемир'я закінчиться.

Колони ізраїльських танків від'їхали з північної частини Гази, тоді як вантажівки з гуманітарною допомогою в'їхали з Єгипту в південну частину.

Перемир'я передбачає звільнення 50 жінок і дітей, які перебувають у заручниках у бойовиків, в обмін на 150 палестинських жінок і підлітків, які утримуються в ізраїльських в'язницях.

Ізраїль заявив, що термін припинення вогню може бути продовжений після чотирьох днів, якщо буде звільнено більше заручників зі швидкістю щонайменше 10 на день, а палестинське джерело повідомило, що в кінцевому підсумку на свободу можуть вийти до 100 заручників.