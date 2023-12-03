Великобритания совершит разведывательные полеты над Газой для поиска заложников

Британские самолеты совершат разведывательные полеты над Восточным Средиземноморьем, в том числе над Израилем и сектором Газа, чтобы помочь с поисками заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС.

Британия совершит разведывательные полеты над Газой для поиска заложников

Как отметили в ведомстве, британская сторона сотрудничает с партнерами по всему региону, чтобы обеспечить освобождение заложников, в том числе похищенных британских граждан.

В поддержку усилий по освобождению заложников Министерство обороны Великобритании будет совершать наблюдательные полеты над Восточным Средиземноморьем, в том числе в воздушном пространстве над Израилем и Газой, говорится в сообщении. Поделиться

В британском Минобороны подчеркнули, что самолеты будут невооружены, не будут выполнять боевые задачи, а их целью будет исключительно поиск заложников.

Органам, ответственным за спасение заложников, будет передаваться только информация, касающаяся освобождения людей, добавили в ведомстве.

Обмен заложниками: что известно

24 ноября ХАМАС освободил 24 израильских и иностранных заложников, в ответ Израиль передал 39 палестинских заключенных в рамках временного прекращения огня.

Боевые действия между израильскими войсками и боевиками ХАМАС прекратились 24 ноября впервые за семь недель в рамках временного перемирия накануне освобождения израильских заложников, удерживаемых боевиками, в обмен на заключенных палестинцев.

Сообщений о бомбардировках, артиллерийских ударах или ракетных обстрелах не поступало, хотя ХАМАС и Израиль обвинили друг друга в спорадических перестрелках и других нарушениях. Обе стороны заявили, что война возобновится на полную мощь, как только перемирие закончится.

Колонны израильских танков уехали из северной части Газы, тогда как грузовики с гуманитарной помощью въехали из Египта в южную часть.

Перемирие предусматривает освобождение 50 женщин и детей, находящихся в заложниках боевиков, в обмен на 150 палестинских женщин и подростков, содержащихся в израильских тюрьмах.

Израиль заявил, что срок прекращения огня может быть продлен после четырех дней, если будет освобождено больше заложников со скоростью не менее 10 в день, а палестинский источник сообщил, что в конечном счете на свободу могут выйти до 100 заложников.