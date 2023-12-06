Британія оголосила про зимовий пакет гуманітарної допомоги Україні та нові санкції проти РФ
Категорія
Економіка
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Британія оголосила про зимовий пакет гуманітарної допомоги Україні та нові санкції проти РФ

Україна та Британія
Джерело:  Уряд Великої Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги для України в розмірі 29 млн фунтів стерлінгів (43 млн євро). Також Британія запроваджує санкції проти постачальників, що допомагають РФ.

Гуманітарна допомога для України

У британському МЗС оголосили про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги в розмірі 29 мільйонів фунтів стерлінгів та виділення ще 7,75 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну діяльність.

Вона буде зосереджена на потребах найбільш уразливих верств населення України, таких як жінки, дівчата, літні люди та люди з обмеженими можливостями.

На сайті уряду країни зазначають, що виділення фінансування є частиною загальної гуманітарної допомоги Великої Британії Україні та регіону у 2023–2024 роках у розмірі 127 мільйонів фунтів стерлінгів, як було оголошено на Конференції відновлення України в червні.

Виділення допомоги відбулося перед першим візитом Девіда Кемерона до Вашингтона в якості міністра закордонних справ. Там він підтвердить підтримку України в боротьбі з російською агресією.

Санкції проти Росії

Також з 6 грудня Британія вводить санкції проти іноземних фізичних та юридичних осіб, які постачають до РФ обладнання та комплектуючі, які можуть бути використані у військових цілях.

Обмеження стосуватимуться військових постачальників, які підтримують військову машину Путіна. Іноземні постачальники, що експортують обладнання та комплектуючі до Росії, будуть серед десятків фізичних осіб та груп, на яких накладають санкції, щоб позбавити Путіна ресурсів, необхідних йому для незаконної війни в Україні, — сказано у повідомленні МЗС.

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