США ввели санкції проти Білорусі за участь у викраденні українських дітей

5 грудня Мінфін США запровадив санкції проти білоруських фізичних та юридичних осіб за координацію викрадення дітей з України до Білорусі та підтримку авторитарного режиму Олександра Лукашенка.
Санкції США проти Білорусі
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти 11 організацій і семи фізичних осіб.
У заяві Мінфіну США вказано, що ця дія посилює тиск на режим Олександра Лукашенка за жорстоке придушення демократичного громадянського суспільства Білорусі, корупційне фінансове збагачення сім’ї Лукашенка та співучасть у невиправданій війні Росії проти України.
Проти кого запровадили санкції
У санкційному списку опинилися:
Дмитро Шевцов — генеральний секретар Червоного Хреста Білорусі. З початку російського вторгнення в Україну Білорусь була співучасником і підтримувала викрадення українських дітей до Білорусі.
Олександр Шакуцин - входить до найближчого оточення Лукашенка і є одним із провідних бізнесменів Білорусі. Шакуцин є одним із найближчих прихильників Лукашенка та одним із його «гаманців», надаючи кошти Лукашенку та його режиму.
ВАТ «Мінський механічний завод імені С.І. Вавілова» холдингу «БелОМО» та його директор Мороз Олександр. Державне підприємство працює в оборонному секторі Білорусі, виробляє та реалізує оптичні приціли для стрілецької зброї.
ВАТ «Зеніт БелОМО» - належить державному підприємству «БелОМО», яке працює в оборонному секторі Білорусі.
Гайчук Микола Миколайович — генеральний директор «Зеніту».
ВАТ «Алевкурп» — державна військова виробнича компанія Білорусі, що спеціалізується на створенні нових радіолокаційних систем.
ВАТ «Керуюча компанія холдингу «Горизонт» і пов’язані з нею підприємства працюють у білоруському секторі побутової та промислової електроніки, пластмас і транспорту.
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