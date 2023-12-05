США ввели санкції проти Білорусі за участь у викраденні українських дітей

Сьогоднішня дія підтверджує наші зусилля притягнути Лукашенка, його родину та його режим до відповідальності за їхні антидемократичні дії та порушення прав людини як у Білорусі, так і в усьому світі. Ми продовжуватимемо переслідувати джерела доходів режиму Лукашенка, його так звані особисті «гаманці» та людей, які сприяють веденню агресивної війни Росії в Україні, координують переміщення дітей з України до Білорусі та підтримують авторитарний режим Лукашенка, — заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Е. Нельсон.