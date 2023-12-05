США ввели санкции против Беларуси за участие в похищении украинских детей

5 декабря Минфин США ввел санкции против белорусских физических и юридических лиц за координацию похищения детей из Украины в Беларусь и поддержку авторитарного режима Александра Лукашенко.
Санкции США против Беларуси
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против 11 организаций и семи физических лиц.
В заявлении Минфина США указано, что это действие усиливает давление на режим Александра Лукашенко за жестокое подавление демократического гражданского общества Беларуси, коррупционное финансовое обогащение семьи Лукашенко и соучастие в неоправданной войне России против Украины.
Против кого ввели санкции
В санкционном списке оказались:
Дмитрий Шевцов – генеральный секретарь Красного Креста Беларуси. С начала российского вторжения в Украину Беларусь была соучастником и поддерживала похищение украинских детей в Белоруссию.
Александр Шакуцин – входит в ближайшее окружение Лукашенко и является одним из ведущих бизнесменов Беларуси. Шакуцин является одним из ближайших поклонников Лукашенко и одним из его «кошельков», предоставляя средства Лукашенко и его режиму.
ОАО «Минский механический завод имени С.И. Вавилова» холдинга «БелОМО» и его директор Мороз Александр. Государственное предприятие работает в оборонном секторе Беларуси, производит и реализует оптические прицелы для стрелкового оружия.
ОАО «Зенит БелОМО» – принадлежит государственному предприятию «БелОМО», работающему в оборонном секторе Беларуси.
Гайчук Николай Николаевич – генеральный директор «Зенита».
ОАО "Алевкурп" - государственная военная производственная компания Беларуси, специализирующаяся на создании новых радиолокационных систем.
ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» и связанные с ней предприятия работают в белорусском секторе бытовой и промышленной электроники, пластмасс и транспорта.
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