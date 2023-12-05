США ввели санкции против Беларуси за участие в похищении украинских детей

Сегодняшнее действие подтверждает наши усилия привлечь Лукашенко, его семью и его режим к ответственности за антидемократические действия и нарушения прав человека как в Беларуси, так и во всем мире. Мы будем продолжать преследовать источники доходов Лукашенко, его так называемые личные «кошельки» и людей, которые способствуют ведению агрессивной войны России в Украине, координируют перемещение детей из Украины в Беларусь и поддерживают авторитарный режим Лукашенко, — заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Э. Нельсон.