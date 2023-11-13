Британія передала Україні новий пакет військової допомоги

Що відомо про нову допомогу від Британії

Що саме отримають ЗСУ:

82 тисячі касок;

25 тисяч комплектів зимового одягу;

10 тисяч комплектів бронежилетів;

70 тисяч сухпайків.

У Міноборони Британії зазначили, що ця допомога знадобиться ЗСУ в зимові місяці.

To support the Armed Forces of Ukraine over the winter months, we’ve provided various essential clothing and kit 🪖



Scroll to see some of what we’ve gifted to Ukraine to date 🇺🇦#StandWithUkraine — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 13, 2023

Допомога від Британії

Раніше міністр оборони Британії Ґрант Шаппс сказав, що країна надасть Україні більше військової допомоги та об'єднає союзників, щоб дати все необхідне для перемоги у війні.

Також Шаппс на засіданні "Рамштайн" на початку жовтня оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Пакет оцінюється у 123 млн доларів.

Нещодавно Генштаб ЗСУ повідомив, що у Британії справжнє село перетворили на полігон для тренування українських військових. Це дозволить отримати досвід ведення бойових дій у міських умовах.