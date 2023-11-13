Британія передала Україні новий пакет військової допомоги

Британія передала Збройним силам України різний одяг і спорядження першої необхідності напередодні зими.
Що відомо про нову допомогу від Британії
Що саме отримають ЗСУ:
82 тисячі касок;
25 тисяч комплектів зимового одягу;
10 тисяч комплектів бронежилетів;
70 тисяч сухпайків.
У Міноборони Британії зазначили, що ця допомога знадобиться ЗСУ в зимові місяці.
Допомога від Британії
Раніше міністр оборони Британії Ґрант Шаппс сказав, що країна надасть Україні більше військової допомоги та об'єднає союзників, щоб дати все необхідне для перемоги у війні.
Також Шаппс на засіданні "Рамштайн" на початку жовтня оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Пакет оцінюється у 123 млн доларів.
Нещодавно Генштаб ЗСУ повідомив, що у Британії справжнє село перетворили на полігон для тренування українських військових. Це дозволить отримати досвід ведення бойових дій у міських умовах.
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