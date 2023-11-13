Великобритания передала Украине новый пакет военной помощи
Категория
Мир
Дата публикации

Великобритания передала Украине новый пакет военной помощи

Минобороны Британии
Великобритания
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Британия передала Вооруженным силам Украины разную одежду и снаряжение первой необходимости накануне зимы.

Что известно о новой помощи от Великобритании

Что именно получат ВСУ:

  • 82 тысячи касок;

  • 25 тысяч комплектов зимней одежды;

  • 10 тысяч комплектов бронежилетов;

  • 70 тысяч сухпайков.

В Минобороны Великобритании отметили, что эта помощь понадобится ВСУ в зимние месяцы.

Помощь от Британии

Ранее министр обороны Британии Грант Шаппс сказал, что страна предоставит Украине больше военной помощи и объединит союзников, чтобы дать все необходимое для победы в войне.

Также Шаппс на заседании "Рамштайна" в начале октября объявил о новом пакете военной помощи Украине. Пакет оценивается в 123 млн. долларов.

Недавно Генштаб ВСУ сообщил, что в Британии настоящую деревню превратили в полигон для тренировки украинских военных. Это позволит получить опыт ведения боевых действий в городских условиях.

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