Великобритания передала Украине новый пакет военной помощи

Что известно о новой помощи от Великобритании

Что именно получат ВСУ:

82 тысячи касок;

25 тысяч комплектов зимней одежды;

10 тысяч комплектов бронежилетов;

70 тысяч сухпайков.

В Минобороны Великобритании отметили, что эта помощь понадобится ВСУ в зимние месяцы.

To support the Armed Forces of Ukraine over the winter months, we’ve provided various essential clothing and kit 🪖



Scroll to see some of what we’ve gifted to Ukraine to date 🇺🇦#StandWithUkraine — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 13, 2023

Помощь от Британии

Ранее министр обороны Британии Грант Шаппс сказал, что страна предоставит Украине больше военной помощи и объединит союзников, чтобы дать все необходимое для победы в войне.

Также Шаппс на заседании "Рамштайна" в начале октября объявил о новом пакете военной помощи Украине. Пакет оценивается в 123 млн. долларов.

Недавно Генштаб ВСУ сообщил, что в Британии настоящую деревню превратили в полигон для тренировки украинских военных. Это позволит получить опыт ведения боевых действий в городских условиях.