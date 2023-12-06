Британия объявила о зимнем пакете гуманитарной помощи Украине и новых санкциях против РФ
Категория
Экономика
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Британия объявила о зимнем пакете гуманитарной помощи Украине и новых санкциях против РФ

Украина и Британия
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Источник:  Правительство Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о новом зимнем пакете гуманитарной помощи для Украины в размере 29 млн фунтов стерлингов (43 млн евро). Также Великобритания вводит санкции против поставщиков, помогающих РФ.

Гуманитарная помощь для Украины

В британском МИД объявили о новом зимнем пакете гуманитарной помощи в размере 29 миллионов фунтов стерлингов и выделении еще 7,75 млн фунтов стерлингов на гуманитарную деятельность.

Она будет сосредоточена на потребностях наиболее уязвимых слоев населения Украины, таких как женщины, девушки, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями.

На сайте правительства страны отмечают, что выделение финансирования является частью общей гуманитарной помощи Великобритании Украине и региону в 2023-2024 годах в размере 127 миллионов фунтов стерлингов, как было объявлено на Конференции обновления Украины в июне.

Выделение помощи состоялось перед первым визитом Дэвида Кэмерона в Вашингтон в качестве министра иностранных дел. Там он подтвердит поддержку Украины по борьбе с российской агрессией.

Санкции против России

Также с 6 декабря Великобритания вводит санкции против иностранных физических и юридических лиц, поставляющих в РФ оборудование и комплектующие, которые могут быть использованы в военных целях.

Ограничения будут касаться военных поставщиков, поддерживающих военную машину Путина. Иностранные поставщики, экспортирующие оборудование и комплектующие в Россию, будут среди десятков физических лиц и групп, на которые налагаются санкции, чтобы лишить Путина ресурсов, необходимых ему для незаконной войны в Украине, — говорится в сообщении МИД.

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