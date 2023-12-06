Великобритания ввела санкции против компаний-экспортеров военного оборудования в РФ

Санкции введены в отношении белорусского АО "Конструкторское бюро "Дисплей", сербской AVIO CHEM, узбекской MVIZION, турецкой Smart Trading Limited и Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co., Limited и Xinghua Co., Limited.

Великобритания ввела новые антироссийские санкции

6 декабря Великобритания объявила о введении новых санкций в отношении отдельных лиц и групп, занимающихся экспортом военного оборудования в РФ

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.

Британия наложила санкции на предприятия из Белоруссии, Сербии, Турции, стран Азии. В частности, введены ограничения по более чем 30 организациям, которые поддерживают военные действия РФ в Украине.

Санкции введены в отношении белорусского АО "Конструкторское бюро "Дисплей", сербской AVIO CHEM, узбекской MVIZION, турецкой Smart Trading Limited и Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co., Limited и Xinghua Co., Limited.

Под санкции также попали российские производители оружия и импортеры оборонной продукции, а также 3 субъекта, поддерживающие сеть ПВК Вагнера, и 4 оператора судов "теневого флота", которые Россия использует для обхода наложенных на нефтяную отрасль ограничений. Поделиться

Важно, что британцы включили в санкционный список 31 физическое и юрлицо из РФ, связанные с разработкой и производством БПЛА и частей ракет, а также импортом и поставкой ключевых электронных компонентов.

Среди них люди, которых предлагала наказать санкционная группа Макфола-Ермака, в том числе причастные к производству "Ланцетов". Приятно, когда результаты работы отражены в санкциях, – добавил Ермак. Поделиться

Гуманитарная помощь для Украины

В британском МИД объявили о новом зимнем пакете гуманитарной помощи в размере 29 миллионов фунтов стерлингов и выделении еще 7,75 млн фунтов стерлингов на гуманитарную деятельность.

Она будет сосредоточена на потребностях наиболее уязвимых слоев населения Украины, таких как женщины, девушки, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями.

На сайте правительства страны отмечают, что выделение финансирования является частью общей гуманитарной помощи Великобритании Украине и региону в 2023-2024 годах в размере 127 миллионов фунтов стерлингов, как было объявлено на Конференции обновления Украины в июне.

Выделение помощи состоялось перед первым визитом Дэвида Кэмерона в Вашингтон в качестве министра иностранных дел. Там он подтвердит поддержку Украины по борьбе с российской агрессией.