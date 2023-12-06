Великобритания ввела санкции против компаний-экспортеров военного оборудования в РФ
Категория
Политика
Дата публикации

Великобритания ввела санкции против компаний-экспортеров военного оборудования в РФ

Флаг Великобритании
Читати українською
Источник:  Андрей Ермак

Санкции введены в отношении белорусского АО "Конструкторское бюро "Дисплей", сербской AVIO CHEM, узбекской MVIZION, турецкой Smart Trading Limited и Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co., Limited и Xinghua Co., Limited.

Великобритания ввела новые антироссийские санкции

6 декабря Великобритания объявила о введении новых санкций в отношении отдельных лиц и групп, занимающихся экспортом военного оборудования в РФ

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.

Британия наложила санкции на предприятия из Белоруссии, Сербии, Турции, стран Азии. В частности, введены ограничения по более чем 30 организациям, которые поддерживают военные действия РФ в Украине.

Санкции введены в отношении белорусского АО "Конструкторское бюро "Дисплей", сербской AVIO CHEM, узбекской MVIZION, турецкой Smart Trading Limited и Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co., Limited и Xinghua Co., Limited.

Под санкции также попали российские производители оружия и импортеры оборонной продукции, а также 3 субъекта, поддерживающие сеть ПВК Вагнера, и 4 оператора судов "теневого флота", которые Россия использует для обхода наложенных на нефтяную отрасль ограничений.

Важно, что британцы включили в санкционный список 31 физическое и юрлицо из РФ, связанные с разработкой и производством БПЛА и частей ракет, а также импортом и поставкой ключевых электронных компонентов.

Среди них люди, которых предлагала наказать санкционная группа Макфола-Ермака, в том числе причастные к производству "Ланцетов". Приятно, когда результаты работы отражены в санкциях, – добавил Ермак.

Гуманитарная помощь для Украины

В британском МИД объявили о новом зимнем пакете гуманитарной помощи в размере 29 миллионов фунтов стерлингов и выделении еще 7,75 млн фунтов стерлингов на гуманитарную деятельность.

Она будет сосредоточена на потребностях наиболее уязвимых слоев населения Украины, таких как женщины, девушки, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями.

На сайте правительства страны отмечают, что выделение финансирования является частью общей гуманитарной помощи Великобритании Украине и региону в 2023-2024 годах в размере 127 миллионов фунтов стерлингов, как было объявлено на Конференции обновления Украины в июне.

Выделение помощи состоялось перед первым визитом Дэвида Кэмерона в Вашингтон в качестве министра иностранных дел. Там он подтвердит поддержку Украины по борьбе с российской агрессией.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Великобритания совершит разведывательные полеты над Газой для поиска заложников
самолет
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Британия тайно передала Украине свои ракеты — The Times
флаг Британии
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Британия объявила о зимнем пакете гуманитарной помощи Украине и новых санкциях против РФ
Украина и Британия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.