Великобритания ввела санкции против компаний-экспортеров военного оборудования в РФ

Санкции введены в отношении белорусского АО "Конструкторское бюро "Дисплей", сербской AVIO CHEM, узбекской MVIZION, турецкой Smart Trading Limited и Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co., Limited и Xinghua Co., Limited.
Великобритания ввела новые антироссийские санкции
6 декабря Великобритания объявила о введении новых санкций в отношении отдельных лиц и групп, занимающихся экспортом военного оборудования в РФ
Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.
Британия наложила санкции на предприятия из Белоруссии, Сербии, Турции, стран Азии. В частности, введены ограничения по более чем 30 организациям, которые поддерживают военные действия РФ в Украине.
Санкции введены в отношении белорусского АО "Конструкторское бюро "Дисплей", сербской AVIO CHEM, узбекской MVIZION, турецкой Smart Trading Limited и Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co., Limited и Xinghua Co., Limited.
Важно, что британцы включили в санкционный список 31 физическое и юрлицо из РФ, связанные с разработкой и производством БПЛА и частей ракет, а также импортом и поставкой ключевых электронных компонентов.
Гуманитарная помощь для Украины
В британском МИД объявили о новом зимнем пакете гуманитарной помощи в размере 29 миллионов фунтов стерлингов и выделении еще 7,75 млн фунтов стерлингов на гуманитарную деятельность.
Она будет сосредоточена на потребностях наиболее уязвимых слоев населения Украины, таких как женщины, девушки, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями.
На сайте правительства страны отмечают, что выделение финансирования является частью общей гуманитарной помощи Великобритании Украине и региону в 2023-2024 годах в размере 127 миллионов фунтов стерлингов, как было объявлено на Конференции обновления Украины в июне.
Выделение помощи состоялось перед первым визитом Дэвида Кэмерона в Вашингтон в качестве министра иностранных дел. Там он подтвердит поддержку Украины по борьбе с российской агрессией.
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