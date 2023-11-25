Деякі країни виступили проти посилення боротьби з ухилянням від антиросійських санкцій — Bloomberg

Дипломатичні представники групи великих країн-членів ЄС цього тижня висловили кілька занепокоєнь щодо цих пропозицій, зокрема, висловивши сумніви щодо їхньої законності.

Антиросійські санкції під питанням

Група країн-членів ЄС наполягає на послабленні запропонованих Євросоюзом заходів, спрямованих на боротьбу з обходом санкцій проти Росії через треті країни.

Про це агентству Bloomberg розповіли джерела.

Європейська комісія запропонувала заборонити імпортерам перепродавати, зокрема, напівпровідники, які використовуються в РФ для виробництва зброї. Також пропонується внесення певної суми на спеціальний депозитний рахунок для дотримання цих вимог.

За даними агентства, у разі порушення цих вимог щонайменше половина цієї суми буде перерахована до трастового фонду для України, а контракти будуть розірвані. Експортери також будуть зобов'язані інформувати національні органи влади про будь-які порушення з боку компаній третіх країн.

Але дипломатичні представники групи великих країн-членів ЄС цього тижня висловили кілька занепокоєнь щодо цих пропозицій, зокрема, висловивши сумніви щодо їхньої законності, а також щодо того, чи можна вимагати від імпортерів таких гарантій і умов.

За словами співрозмовників агентства, країни також хочуть звузити сферу дії пропонованих правил і скоротити список товарів, на які поширюватимуться нові закони. Поширити

Ці країни-члени також побоюються, що контрактні вимоги можуть поставити європейські компанії в невигідне конкурентне становище. Поширити

Інші країни-члени, зокрема, країни Балтії, підтримують ці пропозиції.

12-ий пакет санкцій проти РФ: що відомо

Минулого тижня країнам-членам ЄС представили пропозицію щодо дванадцятого пакета санкцій проти Росії.

Пропозиція передбачає запровадження санкцій проти понад ще 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться про представників військового, оборонного та ІТ-секторів РФ, а також "інших важливих економічних операторів".

Окремо згадується про необхідність покарання причетних до псевдовиборів на тимчасово окупованих Росією територіях України, відповідальних за примусове "перевиховання" українських дітей, а також причетних до поширення дезінформації та пропаганди РФ.

Також Єврокомісія пропонує запровадити нові заборони на імпорт та експорт, а також заходи, спрямовані на посилення стелі ціни на нафту та протидію ухилянню від санкцій Європейського Союзу.