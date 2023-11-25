Деякі країни виступили проти посилення боротьби з ухилянням від антиросійських санкцій — Bloomberg

Дипломатичні представники групи великих країн-членів ЄС цього тижня висловили кілька занепокоєнь щодо цих пропозицій, зокрема, висловивши сумніви щодо їхньої законності.
Антиросійські санкції під питанням
Група країн-членів ЄС наполягає на послабленні запропонованих Євросоюзом заходів, спрямованих на боротьбу з обходом санкцій проти Росії через треті країни.
Про це агентству Bloomberg розповіли джерела.
Європейська комісія запропонувала заборонити імпортерам перепродавати, зокрема, напівпровідники, які використовуються в РФ для виробництва зброї. Також пропонується внесення певної суми на спеціальний депозитний рахунок для дотримання цих вимог.
За даними агентства, у разі порушення цих вимог щонайменше половина цієї суми буде перерахована до трастового фонду для України, а контракти будуть розірвані. Експортери також будуть зобов'язані інформувати національні органи влади про будь-які порушення з боку компаній третіх країн.
Але дипломатичні представники групи великих країн-членів ЄС цього тижня висловили кілька занепокоєнь щодо цих пропозицій, зокрема, висловивши сумніви щодо їхньої законності, а також щодо того, чи можна вимагати від імпортерів таких гарантій і умов.
Інші країни-члени, зокрема, країни Балтії, підтримують ці пропозиції.
12-ий пакет санкцій проти РФ: що відомо
Минулого тижня країнам-членам ЄС представили пропозицію щодо дванадцятого пакета санкцій проти Росії.
Пропозиція передбачає запровадження санкцій проти понад ще 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться про представників військового, оборонного та ІТ-секторів РФ, а також "інших важливих економічних операторів".
Окремо згадується про необхідність покарання причетних до псевдовиборів на тимчасово окупованих Росією територіях України, відповідальних за примусове "перевиховання" українських дітей, а також причетних до поширення дезінформації та пропаганди РФ.
Також Єврокомісія пропонує запровадити нові заборони на імпорт та експорт, а також заходи, спрямовані на посилення стелі ціни на нафту та протидію ухилянню від санкцій Європейського Союзу.
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