Некоторые страны выступили против усиления борьбы с уклонением от антироссийских санкций — Bloomberg

Дипломатические представители группы крупных стран-членов ЕС на этой неделе выразили несколько беспокойств по поводу этих предложений, в частности, выразив сомнения в их законности.

Антироссийские санкции под вопросом

Группа стран-членов ЕС настаивает на ослаблении предложенных Евросоюзом мер, направленных на борьбу с обходом санкций против России через третьи страны.

Об этом агентству Bloomberg рассказали источники.

Европейская комиссия предложила запретить импортерам перепродавать, в частности полупроводники, которые используются в РФ для производства оружия. Также предлагается внесение определенной суммы на специальный депозитный счет для выполнения этих требований.

По данным агентства, в случае нарушения этих требований минимум половина этой суммы будет перечислена в трастовый фонд для Украины, а контракты будут расторгнуты. Экспортеры также будут обязаны информировать национальные органы власти о любых нарушениях со стороны компаний третьих стран.

Но дипломатические представители группы крупных стран-членов ЕС на этой неделе выразили несколько беспокойств по поводу этих предложений, в частности, выразив сомнения в их законности, а также на том, можно ли требовать от импортеров таких гарантий и условий.

По словам собеседников агентства, страны также хотят сузить сферу действия предлагаемых правил и сократить список товаров, на которые будут распространяться новые законы. Поделиться

Эти страны-члены также опасаются, что контрактные требования могут поставить европейские компании в невыгодное конкурентное положение. Поделиться

Другие страны-члены, в частности страны Балтии, поддерживают эти предложения.

12-й пакет санкций против РФ: что известно

На прошлой неделе странам-членам ЕС представили предложение о двенадцатом пакете санкций против России.

Предложение предусматривает введение санкций против более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины. Речь идет о представителях военного, оборонного и ИТ-секторов РФ, а также "других важных экономических операторах".

Отдельно упоминается о необходимости наказания причастных к псевдовыборам на временно оккупированных Россией территориях Украины, ответственных за принудительное "перевоспитание" украинских детей, а также причастных к распространению дезинформации и пропаганды РФ.

Еврокомиссия также предлагает ввести новые запреты на импорт и экспорт, а также меры, направленные на усиление потолка цены на нефть и противодействие уклонению от санкций Европейского Союза.