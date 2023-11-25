Некоторые страны выступили против усиления борьбы с уклонением от антироссийских санкций — Bloomberg

Дипломатические представители группы крупных стран-членов ЕС на этой неделе выразили несколько беспокойств по поводу этих предложений, в частности, выразив сомнения в их законности.
Антироссийские санкции под вопросом
Группа стран-членов ЕС настаивает на ослаблении предложенных Евросоюзом мер, направленных на борьбу с обходом санкций против России через третьи страны.
Об этом агентству Bloomberg рассказали источники.
Европейская комиссия предложила запретить импортерам перепродавать, в частности полупроводники, которые используются в РФ для производства оружия. Также предлагается внесение определенной суммы на специальный депозитный счет для выполнения этих требований.
По данным агентства, в случае нарушения этих требований минимум половина этой суммы будет перечислена в трастовый фонд для Украины, а контракты будут расторгнуты. Экспортеры также будут обязаны информировать национальные органы власти о любых нарушениях со стороны компаний третьих стран.
Но дипломатические представители группы крупных стран-членов ЕС на этой неделе выразили несколько беспокойств по поводу этих предложений, в частности, выразив сомнения в их законности, а также на том, можно ли требовать от импортеров таких гарантий и условий.
Другие страны-члены, в частности страны Балтии, поддерживают эти предложения.
12-й пакет санкций против РФ: что известно
На прошлой неделе странам-членам ЕС представили предложение о двенадцатом пакете санкций против России.
Предложение предусматривает введение санкций против более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины. Речь идет о представителях военного, оборонного и ИТ-секторов РФ, а также "других важных экономических операторах".
Отдельно упоминается о необходимости наказания причастных к псевдовыборам на временно оккупированных Россией территориях Украины, ответственных за принудительное "перевоспитание" украинских детей, а также причастных к распространению дезинформации и пропаганды РФ.
Еврокомиссия также предлагает ввести новые запреты на импорт и экспорт, а также меры, направленные на усиление потолка цены на нефть и противодействие уклонению от санкций Европейского Союза.
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