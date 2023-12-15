Японія ввела новий пакет санкцій проти 135 російських компаній

Японія запровадила новий пакет санкцій проти РФ. Під обмеження потрапили 135 компаній та фізичних осіб.

Що відомо про новий пакет санкцій від Японії

Японія розширила санкції щодо 57 російських та 27 білоруських компаній, а також щодо низки юридичних осіб з ОАЕ, Вірменії, Сирії та Узбекистану.

Серед російських організацій, які потрапили під санкції, згадуються «Юнармія», «Приватна військова компанія «Патріот» та Уральський завод цивільної авіації.

Крім того, під санкції потрапила заступниця міністра оборони РФ Тетяна Шевцова, уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова, дитячий омбудсмен Московської області Ксенія Мішонова та очільник Сухопутного штабу військ рф Олександр Лапін.

Японія заморозила активи 19 фізичних осіб та 43 організацій, які безпосередньо причетні до «вторгнення в Україну або дестабілізації східної України».

Японські санкції загальмували торгівлю вживаними авто з РФ

Заборона Японії експорту більшості вживаних автомобілів до РФ загальмувало торгівлю обсягом близько 2 млрд доларів на рік, яка процвітала в тіні санкцій проти Москви.

Після початку великої війни попит у РФ на вживані автомобілі з Японії різко підскочив після того, як світові автовиробники припинили свою діяльність в країні.

Минулого року, на тлі посилення санкцій, РФ купувала понад чверть японського експорту вживаних автомобілів за середньою ціною майже 8 200 дол. У 2020 році, коли на РФ припадало близько 15% японського експорту вживаних автомобілів.

Згідно з даними російського аналітичного агентства "Автостат", більша половина з 303 тис вживаних автомобілів, імпортованих Росією за перші вісім місяців цього року, походили з Японії.

Однак на початку серпня уряд Японії заборонив експорт авто до РФ, перекривши прибутковий канал торгівлі вживаними Toyota, Honda і Nissan для мережі брокерів і менших портів, особливо для Фусікі, експортного хабу на березі Японського моря.

У компанії SV Alliance, займається експортом вживаних авто до РФ зазначають, що бізнес впав приблизно на 70%.