США та Канада оголосили нові потужні санкції проти РФ

Уряди США та Канади оголосили про введення санкцій проти російських оборонних та банківських установ та осіб, причетних до організації та проведення виборів на окупованих Росією територіях України.

Що відомо про нові потужні санкції США

Представники Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США зазначили, що виконують забов’язання, які Вашингтон взяв на себе за результатами засідань країни групи G7.

Зокрема, США запроваджують санкції проти осіб із інших країн, які матеріально підтримують збройну агресію РФ проти України.

Зокрема, у Мінфіні США прагнуть припинити роботу російської мережі закупівлі оборонної продукції, а також покарати осіб, які допомагають Кремлю у цьому.

Мова йде про такі підсанкційні речі, як ерстати, обладнання та ключові ресурси.

За словами глави Мінфіну США Джанет Єллен, Кремль стрімко переводить російську економіку на військові рейки.

Однак військова машина РФ не може існувати за рахунок виключно внутрішнього виробництва.

Під обмеження потрапила багатонаціональна мережа закупівель зброї та технологій. Вона складається з чотирьох юридичних і дев'яти фізичних осіб, що базуються в Китаї, Російській Федерації, Гонконзі та Пакистані, які займаються сприянням і закупівлями виробленої в Китаї зброї і технологій для Росії.

Загалом Мінфін США ввів санкції проти більш ніж 150 фізичних і юридичних осіб. Також під санкції потрапили компанії з Туреччини, ОАЕ, Китаю, Швейцарії, Сінгапуру, Киргизстану і Таджикистану. Під обмеження США потрапили:

"Експобанк";

Золотодобувна компанія Highland Gold та її власник Владислав Свіблов;

Розрахункова небанківська кредитна організація "Металург";

Три суховантажі під російським прапором "Аркадій Чернишов", "Капітан Якубович" і "Марія";

Золотодобувна компанія "Высочайший";

Закрите акціонерне товариство "Вологодський підшипниковий завод";

Липецький автовиробник "Моторинвест";

Компанії "Газпром ліндеінжиніринг" і "Північні технології".

Що відомо про санкції з боку Канади

За інформацією глави МЗС Канади Мелані Жолі, її країна оголосила про санкції проти 30 осіб, що мають громадянство РФ.

Ці санкції запроваджуються щодо осіб, які балотувалися як "кандидати" на фіктивних "виборах", організованих Кремлем, що відбулися з 8 по 10 вересня 2023 року на тимчасово окупованих територіях України.

Ці особи висунули свої кандидатури на незаконних "виборах" на різні "посади" в тимчасово окупованих частинах Херсонської області, зокрема до регіональних "законодавчих зборів", які російські окупанти називають "Думою".

Канада пообіцяла продовжити працювати зі своїми міжнародними партнерами, щоб допомогти Україні захиститися від незаконних і невиправданих зазіхань Росії на її суверенітет і захистити своїх громадян від репресивного російського режиму.