США и Канада объявили новые мощные санкции против РФ

Правительства США и Канады объявили о введении санкций против российских оборонных и банковских учреждений и лиц, причастных к организации и проведению выборов на оккупированных Россией территориях Украины.

Что известно о новых мощных санкциях США

Представители Управления по контролю за иностранными активами Минфина США отметили, что выполняют обязательства, взятые Вашингтоном по результатам заседаний страны группы G7.

В частности, США вводят санкции против лиц из других стран, материально поддерживающих вооруженную агрессию РФ против Украины.

В частности, в Минфине США стремятся прекратить работу российской сети закупки оборонной продукции, а также наказать лиц, помогающих Кремлю в этом.

Речь идет о таких подсанкционных вещах, как эрстаты, оборудование и ключевые ресурсы.

По словам главы Минфина США Джанет Йеллен, Кремль стремительно переводит российскую экономику на военные рельсы.

Однако военная машина РФ не может существовать за счет исключительно внутреннего производства.

Под ограничение попала многонациональная сеть закупок оружия и технологий. Она состоит из четырех юридических и девяти физических лиц, базирующихся в Китае, Российской Федерации, Гонконге и Пакистане, занимающихся содействием и закупками производимого в Китае оружия и технологий для России.

В общей сложности Минфин США ввел санкции против более 150 физических и юридических лиц. Также под санкции попали компании из Турции, ОАЭ, Китая, Швейцарии, Сингапура, Кыргызстана и Таджикистана. Под ограничения США попали:

"Экспобанк";

Золотодобывающая компания Highland Gold и ее владелец Владислав Свиблов;

Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург";

Три сухогруза под российским флагом "Аркадий Чернышев", "Капитан Якубович" и "Мария";

Золотодобывающая компания "Высочайший";

Закрытое акционерное общество "Вологодский подшипниковый завод";

Липецкий автопроизводитель "Моторинвест";

Компании "Газпром линдеинжиниринг" и "Северные технологии".

Что известно о санкциях со стороны Канады

По информации главы МИД Канады Мелани Жоли, ее страна объявила о санкциях против 30 человек, имеющих гражданство РФ.

Эти санкции вводятся в отношении лиц, баллотировавшихся как "кандидаты" на фиктивных "выборах", организованных Кремлем, состоявшихся с 8 по 10 сентября 2023 года на временно оккупированных территориях Украины.

Эти лица выдвинули свои кандидатуры на незаконных "выборах" на разные "должности" во временно оккупированных частях Херсонской области, в частности в региональное "законодательное собрание", которое российские оккупанты называют "Думой".

Канада пообещала продолжить работу со своими международными партнерами, чтобы помочь Украине защититься от незаконных и неоправданных посягательств России на ее суверенитет и защитить своих граждан от репрессивного российского режима.