Британия ввела санкции против российского "Новикомбанка"
Категория
Экономика
Дата публикации

Британия ввела санкции против российского "Новикомбанка"

Британия
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Источник:  Правительство Великобритании

Правительство Британии решило ввести ограничения против российского "Новикомбанка". Он входит в 25 крупнейших банков РФ.

Что известно о санкциях против "Новикомбанка"

Отмечается, что коммерческий банк "Новикомбанк" подлежит замораживанию активов и запрету корреспондентских банковских операций.

Причиной тому стало получение выгоды и поддержка правительства РФ через ведение бизнеса в области сектора финансовых услуг.

В Британии отметили, что она имеет стратегическое значение для России.

"Новикомбанк" государственной корпорации "Ростех" специализируется на финансировании предприятий высокотехнологичных отраслей экономики, машиностроения, автомобильной промышленности и нефтегазовой отрасли. Банк входит в 25 крупнейших банков России. Является участником системы страхования вкладов.

С 2015 года входил в различные санкционные списки США. 24 февраля 2022 года в связи с вторжением России в Украину занесен в список SDN (в США), предусматривающий максимально возможные ограничения и полную заморозку активов.

Позже к санкциям присоединились Евросоюз, Австралия, Япония и ряд других стран, кроме того, банк был отключен от SWIFT.

Санкции Великобритании против РФ

Недавно Великобритания объявила о создании нового подразделения по борьбе с компаниями, уклоняющимися от санкций против России.

Подразделение будет помогать компаниям соблюдать санкции, а также расследовать нарушения. Если нарушения будут доказаны, управление может оштрафовать компанию или передать дело в HMRC (Службу доходов и таможни) для уголовного преследования.

Также Великобритания совместно с США ввела санкции против россиян, связанных с ФСБ России.

14 декабря стало известно, что правительство Великобритании представило закон, предусматривающий дальнейшие санкции в отношении товаров и технологий, помогающих РФ финансировать войну против Украины.

Кроме того, правительство Британии не будет отменять санкции против РФ сразу после окончания войны в Украине. Как заявила заместитель министра по делам бизнеса и торговли Великобритании Нусрат Гани, сохранение санкций против РФ позволит предотвратить скорейшее восстановление военного потенциала Кремля.

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