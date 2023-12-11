В Британии создают управление для контроля за санкциями против РФ – как оно будет работать

Великобритания объявила о создании нового подразделения по борьбе с уклоняющимися от российских санкций компаниями. Также там помогут компаниям советами, как избежать случайного нарушения санкций.

Что известно о новом управлении в Британии

Управление по реализации торговых санкций (OTSI) будет следить за соблюдением торговых санкций, в том числе против России.

Подразделение будет помогать компаниям соблюдать санкции, а также расследовать нарушения. Если нарушения будут доказаны, управление может оштрафовать компанию или передать дело в HMRC (Службу доходов и таможни) для уголовного преследования.

Кроме того, OTSI будет следить за деятельностью компаний, которые могут пытаться обойти санкции, отправляя продукцию через другие страны.

По нашим оценкам, без международных санкций в России было бы более 400 миллиардов долларов для финансирования войны, чего бы хватило на финансирование вторжения еще на четыре года. Мы наносим удар России там, где ей больнее, и лишаем российского диктатора Путина ресурсов, необходимых ему для финансирования его незаконной войны в Украине, - сказала министр по санкциям Энн-Мари Тревельян. Поделиться

Управление начнет свою работу в начале 2024 года, как только вступят в силу новые законодательные требования и усилит действующую работу правительства по обеспечению соблюдения торговых санкций Великобритании.

Санкции Великобритании против РФ

Ранее Британия ввела санкции против компании по ОАЭ с танкерами, которые использует РФ для перевозки нефти.

Также Великобритания совместно с США ввела санкции против россиян, связанных с ФСБ России.

Кстати, Британия ввела санкции против некоторых людей и групп, которые снабжали и финансировали военную машину российского диктатора Путина.

Кроме того, на прошлой неделе Британия в очередной раз расширила список санкций, включив в него фирмы из Китая, Турции, Сербии, ОАЭ и Узбекистана, через которые в Россию поставляются подсанкционные товары.