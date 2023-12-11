В Британии создают управление для контроля за санкциями против РФ – как оно будет работать

Великобритания объявила о создании нового подразделения по борьбе с уклоняющимися от российских санкций компаниями. Также там помогут компаниям советами, как избежать случайного нарушения санкций.
Что известно о новом управлении в Британии
Управление по реализации торговых санкций (OTSI) будет следить за соблюдением торговых санкций, в том числе против России.
Подразделение будет помогать компаниям соблюдать санкции, а также расследовать нарушения. Если нарушения будут доказаны, управление может оштрафовать компанию или передать дело в HMRC (Службу доходов и таможни) для уголовного преследования.
Кроме того, OTSI будет следить за деятельностью компаний, которые могут пытаться обойти санкции, отправляя продукцию через другие страны.
Управление начнет свою работу в начале 2024 года, как только вступят в силу новые законодательные требования и усилит действующую работу правительства по обеспечению соблюдения торговых санкций Великобритании.
Санкции Великобритании против РФ
Ранее Британия ввела санкции против компании по ОАЭ с танкерами, которые использует РФ для перевозки нефти.
Также Великобритания совместно с США ввела санкции против россиян, связанных с ФСБ России.
Кстати, Британия ввела санкции против некоторых людей и групп, которые снабжали и финансировали военную машину российского диктатора Путина.
Кроме того, на прошлой неделе Британия в очередной раз расширила список санкций, включив в него фирмы из Китая, Турции, Сербии, ОАЭ и Узбекистана, через которые в Россию поставляются подсанкционные товары.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-