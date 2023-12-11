У Британії створюють управління для контролю за санкціями проти РФ — як воно працюватиме

Велика Британія оголосила про створення нового підрозділу для боротьби з компаніями, що ухиляються від російських санкцій. Також там допомагатимуть компаніям порадами, як уникнути випадкового порушення санкцій.

Що відомо про нове управління в Британії

Управління з реалізації торгових санкцій (OTSI) стежитиме за дотриманням торгових санкцій, зокрема проти Росії.

Підрозділ допомагатиме компаніям дотримуватись санкцій, а також розслідувати порушення. Якщо порушення будуть доведені, управління може оштрафувати компанію або передати справу до HMRC (Службу доходів та митниці) для кримінального переслідування.

Крім того, OTSI стежитиме за діяльністю компаній, які можуть намагатись обійти санкції, відправляючи продукцію через інші країни.

За нашими оцінками, без міжнародних санкцій у Росії було б понад 400 мільярдів доларів для фінансування війни, чого вистачило б на фінансування вторгнення ще на чотири роки. Ми завдаємо удару Росії там, де їй болючіше, і позбавляємо російського диктатора Путіна ресурсів, необхідних йому для фінансування його незаконної війни в Україні, - сказала міністр із санкцій Енн-Марі Тревельян. Поширити

Управління розпочне свою роботу на початку 2024 року, як тільки набудуть чинності нові законодавчі вимоги, та посилить чинну роботу уряду щодо забезпечення дотримання торгових санкцій Великобританії.

Санкції Британії проти РФ

Раніше Британія запровадила санкції проти компанії з ОАЕ з танкерами, які використовує РФ для перевезення нафти.

Також Британія спільно зі США запровадила санкції проти росіян, пов'язаних із ФСБ Росії.

До речі, Британія ввела санкції проти деяких людей та груп, які постачали та фінансували військову машину російського диктатора Путіна.

Окрім цього минулого тижня Британія в черговий раз розширила список санкцій, включивши до нього фірми з Китаю, Туреччини, Сербії, ОАЕ та Узбекистану, через які до Росії поставляються підсанкційні товари.