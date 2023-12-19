Россия не достигла никаких целей в 2023 году. Зеленский отрицает возможное поражение Украины

Президент Украины Владимир Зеленский решительно отверг возможность проигрыша Украины на поле боя. Украина была и в более сложной ситуации, но выстояла тогда, выстоит и сейчас.

Украина обязательно победит Россию – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский исключает возможность перехода государства к проигрышу в войне с Россией, в частности, на фоне снижения объемов помощи от партнеров и союзников.

Об этом 19 декабря Президент сказал на итоговой пресс-конференции в Киеве.

Отвечая на вопросы представителей СМИ, может ли Украина постепенно прийти к проигрышу в войне, Зеленский ответил негативно.

Нет... Мы были в самой сложной ситуации, мы были почти полностью оккупированы – по крайней мере, центральные регионы, логистика нашего государства, дороги, железная дорога, доставка продуктов питания, мы были в полной блокаде, мы вышли, – заявил Зеленский. Поделиться

По словам президента, сейчас у Украины "другая ситуация".

Ожидать ли Украине помощь от США

Президент Владимир Зеленский уверен, что помощь от США будет поступать и рассказал о своей поездке в Штаты.

Что касается финансовой помощи. Работаем очень сильно над этим. Я уверен, что США нас не предадут и то, о чем мы договорились в США, будет выполнено в полном объеме, – сказал Зеленский. Поделиться

Президент отметил, что уверен в том, что Украина получит финпомощь от США. Кроме того, в США знают, как повлияет поддержка боеспособности и обороны Украины.