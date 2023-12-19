Россия не достигла никаких целей в 2023 году. Зеленский отрицает возможное поражение Украины

Президент Украины Владимир Зеленский решительно отверг возможность проигрыша Украины на поле боя. Украина была и в более сложной ситуации, но выстояла тогда, выстоит и сейчас.
Украина обязательно победит Россию – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский исключает возможность перехода государства к проигрышу в войне с Россией, в частности, на фоне снижения объемов помощи от партнеров и союзников.
Об этом 19 декабря Президент сказал на итоговой пресс-конференции в Киеве.
Отвечая на вопросы представителей СМИ, может ли Украина постепенно прийти к проигрышу в войне, Зеленский ответил негативно.
По словам президента, сейчас у Украины "другая ситуация".
Ожидать ли Украине помощь от США
Президент Владимир Зеленский уверен, что помощь от США будет поступать и рассказал о своей поездке в Штаты.
Президент отметил, что уверен в том, что Украина получит финпомощь от США. Кроме того, в США знают, как повлияет поддержка боеспособности и обороны Украины.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-