Всі говорили, коли і куди ми будемо йти. Зеленський про складнощі цьогорічного контрнаступу

Президент України Володимир Зеленський розкрив своє ставлення до “інформаційного шуму” біля українського контрнаступу та його впливу на звільнення Півдня України від російських окупантів.
Зеленський розкрив складнощі українського контрнаступу
Під час контрнаступу українських військових на півдні цього року виникли проблеми, бо всі навколо говорили про цілі наступу.
Про це сказав на підсумковій пресконференції президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що у зв'язку з цим не може повідомити про ті, цілі, які наразі стоять перед збройними силами України на наступний рік.
Контрнаступ ЗСУ
Українські військові активізували цього літа наступальні дії на півдні та південному сході країни.
При цьому на тлі значно приділеної уваги цій темі деякі західні політики та у ЗМІ вже називали контрнаступ ЗСУ "повільним".
Зазначимо, що українське військово-політичне керівництво неодноразово відповідало на такі заяви.
Втім, згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що сподівання на швидкий успіх не справдились, а війна натомість зараз переходить на новий етап. Військові називають його "позиційною" війною статичного та виснажливого бою.
Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не досягла бажаних результатів під час літнього контрнаступу ЗСУ, проте зауважив – наші захисники не відступають.
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