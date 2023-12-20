ЄС виділив Україні 150 млн євро безповоротної допомоги

Україна отримала 150 млн євро фінансової допомоги на безповоротній основі від Європейського союзу. Кошти є частиною угоди фінансування програми "Підтримка швидкого відновлення України.

Куди спрямують 150 млн євро безповоротної допомоги від ЄС

Як повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, грантове фінансування допоможе відновленню критично важливих об’єктів, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ, зокрема транспортної інфраструктури, комунальних об’єктів і послуг, соціальної інфраструктури та житлових приміщень.

За даними прес-служби, другий транш обсягом 100 млн євро очікується вже у першому кварталі 2024 року.

Кошти буде спрямовано як на фінансування заходів з відновлення, так і на підтримку малих фермерських господарств й інших представників сільського господарства.

Що відомо про 50 млрд євро для України

Єврокомісія запропонувала збільшити спільний бюджет ЄС на 66 мільярдів євро для покриття витрат на наступні 4 роки, частина з яких піде на фінансову підтримку України у 50 мільярдів євро.

3 жовтня Європарламент підтримав ініціативу, яка передбачає створення Українського фонду — нового фінансового інструменту для України обсягом до 50 млрд євро на період від 2024 по 2027 рік.

30 листопада європейський комісар з питань бюджету Йоганнес Ган розповів, що ЄС узгодив пакет фіндопомоги для України на 50 мільярдів євро.

1 лютого 2024 року відбудеться спеціальний саміт Єврокомісії, на якому будуть обговорювати виділення для України 50 млрд євро на 4 роки в межах програми Ukraine Facility.