Підтримка біженців з України. Єврокомісія виділяє ще 65 млн євро

ЄС підтримує українських біженців

Європейська комісія минулого тижня ухвалила рішення скерувати понад 65 млн євро з Фонду міграції та інтеграції притулку на підтримку Болгарії, Чехії, Польщі та Румунії у прийнятті людей, які втікають від російської агресії проти України.

Про це Єврокомісія оголосила 18 грудня.

Додаткові кошти країни ЄС отримали внаслідок цільового конкурсу на фінансування проєктів, покликаних допомогти країнам зменшити міграційний тиск і забезпечити прибулим українцям необхідні підтримку, послуги й допомогу.

Болгарія, Чехія, Польща та Румунія можуть скористатись фінансуванням із бюджету ЄС, щоб допомогти прибулим українцям знайти житло, забезпечити мовну та професійну підготовку, а також доступ до соціальних та медичних послуг.

Фінансування здійснюватиметься відповідно до систем моніторингу та контролю, передбачених фінансовою системою ЄС, – йдеться у повідомленні. Поширити

У Єврокомісії нагадали, що країни ЄС прийняли понад 4,1 млн українців, які користуються тимчасовим захистом, що був вперше застосований невдовзі після повномасштабного російського вторгнення в Україну й наразі продовжений до березня 2025-го.

Як повідомлялось, згідно з даними Федерального статистичного відомства ФРН, українці становили 8% серед шукачів притулку, які отримують допомогу в Німеччині.

ЄК пропонує продовжити захист українців у ЄС

У Єврокомісії зазначають, що такий крок забезпечить певність і підтримку для понад 4 мільйонів осіб, які користуються захистом у всьому ЄС.

Цю пропозицію Комісії тепер має прийняти Рада ЄС.

Нагадаємо, що ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року за одностайним рішенням держав-членів.

У Єврокомісії вважають, що причини для тимчасового захисту залишаються, і тому тимчасовий захист слід продовжити як необхідну відповідь на поточну нестабільну ситуацію, яка ще не сприяє безпечному та тривалому поверненню тих, хто користується тимчасовим захистом у Європі.

Скільки буде потрібно, Європейський Союз підтримуватиме Україну – солідарність, яка втілилася в наданні негайного статусу захисту для всіх тих, хто тікає від російської війни. Сьогодні, коли триває війна, ми просимо держави-члени знову зібратися разом і продовжити тимчасовий захист ще на рік, - зазначив віцепрезидент ЄК Маргарітіс Схінас.