Поддержка беженцев из Украины. Еврокомиссия выделяет еще 65 млн евро
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Экономика
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Поддержка беженцев из Украины. Еврокомиссия выделяет еще 65 млн евро

European Comission
Беженцы
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Дополнительные средства страны ЕС получили в результате целевого конкурса на финансирование проектов, призванных помочь странам снизить миграционное давление и обеспечить прибывшим украинцам необходимые поддержку, услуги и помощь.

ЕС поддерживает украинских беженцев

Европейская комиссия на прошлой неделе приняла решение направить более 65 млн евро из Фонда миграции и интеграции убежища в поддержку Болгарии, Чехии, Польши и Румынии в принятии людей, бегущих от российской агрессии против Украины.

Об этом Еврокомиссия объявила 18 декабря.

Дополнительные средства страны ЕС получили в результате целевого конкурса на финансирование проектов, призванных помочь странам снизить миграционное давление и обеспечить прибывшим украинцам необходимые поддержку, услуги и помощь.

Болгария, Чехия, Польша и Румыния могут воспользоваться финансированием из бюджета ЕС, чтобы помочь прибывшим украинцам найти жилье, обеспечить языковую и профессиональную подготовку, а также доступ к социальным и медицинским услугам.

Финансирование будет осуществляться в соответствии с системами мониторинга и контроля, предусмотренными финансовой системой ЕС, – говорится в сообщении.

В Еврокомиссии напомнили, что страны ЕС приняли более 4,1 млн украинцев, пользующихся временной защитой, впервые примененной вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину и в настоящее время продлен до марта 2025-го.

Как сообщалось, согласно данным Федерального статистического ведомства ФРГ, украинцы составляли 8% среди соискателей убежища, получающих помощь в Германии.

ЕК предлагает продолжить защиту украинцев в ЕС

В Еврокомиссии отмечают, что такой шаг обеспечит уверенность и поддержку более чем 4 миллионам человек, пользующимся защитой во всем ЕС.

Это предложение Комиссии теперь должен принять Совет ЕС.

Напомним, что ЕС активировал Директиву о временной защите 4 марта 2022 по единодушному решению государств-членов.

В Еврокомиссии считают, что причины временной защиты остаются, и поэтому временную защиту следует продолжить как необходимый ответ на текущую нестабильную ситуацию, которая еще не способствует безопасному и длительному возвращению тех, кто пользуется временной защитой в Европе.

Сколько потребуется, Европейский Союз будет поддерживать Украину – солидарность, которая воплотилась в предоставлении немедленного статуса защиты для всех бегущих от российской войны. Сегодня, когда идет война, мы просим государства-члены снова собраться вместе и продлить временную защиту еще на год, - отметил вице-президент ЕК Маргаритис Схинас.

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