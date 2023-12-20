ЕС выделил Украине 150 млн евро безвозвратной помощи

Украина получила 150 млн. евро финансовой помощи на безвозвратной основе от Европейского союза. Денежные средства являются частью соглашения финансирования программы "Поддержка быстрого восстановления Украины.

Куда направят 150 млн евро безвозвратной помощи от ЕС

Как сообщил министр финансов Сергей Марченко, грантовое финансирование поможет восстановлению критически важных объектов, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ, в том числе транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов и услуг, социальной инфраструктуры и жилых помещений.

По данным пресс-службы, второй транш в размере 100 млн евро ожидается уже в первом квартале 2024 года.

Средства будут направлены как на финансирование мер по восстановлению, так и на поддержку малых фермерских хозяйств и других представителей сельского хозяйства.

Что известно о 50 млрд евро для Украины

Еврокомиссия предложила увеличить общий бюджет ЕС на 66 миллиардов евро для покрытия расходов на следующие 4 года, часть из которых уйдет на финансовую поддержку Украины в 50 миллиардов евро.

3 октября Европарламент поддержал инициативу, которая предусматривает создание Украинского фонда – нового финансового инструмента для Украины объемом до 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 год.

30 ноября европейский комиссар по бюджету Йоханнес Ган рассказал, что ЕС согласовал пакет финпомощи для Украины на 50 миллиардов евро.

1 февраля 2024 состоится специальный саммит Еврокомиссии, на котором будут обсуждать выделение для Украины 50 млрд евро на 4 года в рамках программы Ukraine Facility.