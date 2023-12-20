США объявили о новых санкциях из-за нарушения лимита цены на нефть из РФ

США объявили о ряде новых ограничений против РФ за нарушение введенного странами G7 потолка цен на продажу российской нефти по цене до 60 долларов за баррель.
Что известно о новых санкциях США в связи с нарушением РФ потолка цены на нефть
Управление ведомства по контролю за иностранными активами совместно со странами-партнерами обновило регулирующие меры по контролю за соблюдением лимита цены на покупку российской нефти и нефтепродуктов.
По словам заместителя главы Минфина США Уолли АдеймоЮ, новые ограничительные меры демонстрируют приверженность западных стран к контролю за соблюдением ценового лимита на российскую нефть с целью сокращения доходов РФ, которые Кремль использует на ведение преступной войны против Украины.
Что известно о лицах и организациях, попавших под новые санкции США
Компания SUN Ship Management D Ltd по ОАЭ;
Компания Bellatrix Energy Limited из Гонконга;
Компания Covart Energy Limited из Гонконга;
Танкер Sanar 15;
Компания Voliton DMCC по ОАЭ.
Отмечается, что все эти компании помогали РФ обходить установленный западными странами потолок цен на российскую нефть.
Что известно о новом этапе установления контроля США по ценам на нефть из РФ
По информации журналистов Bloomberg, США ужесточают меры контроля за соблюдением ценового лимита при продаже-покупке российской нефти и нефтепродуктов.
Теперь официальные лица США заявляют, что они перешли ко второму этапу режима ограничения, который будет сосредоточен на правоприменении.
Это будет включать в себя упор на соблюдение требований со стороны поставщиков услуг в странах "Большой семерки", которые продолжают помогать в транспортировке российской нефти, гарантируя, что они останутся в пределах лимита.
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