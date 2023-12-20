США объявили о новых санкциях из-за нарушения лимита цены на нефть из РФ

США объявили о ряде новых ограничений против РФ за нарушение введенного странами G7 потолка цен на продажу российской нефти по цене до 60 долларов за баррель.

Что известно о новых санкциях США в связи с нарушением РФ потолка цены на нефть

Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) продолжило усиливать соблюдение ценового ограничения на российскую нефть, опираясь на предыдущие действия, направленные против судовладельцев и судов, причастных к транспортировке российской сырой нефти по цене выше установленного предела, - говорится в сообщении Минфина США. Поделиться

Управление ведомства по контролю за иностранными активами совместно со странами-партнерами обновило регулирующие меры по контролю за соблюдением лимита цены на покупку российской нефти и нефтепродуктов.

По словам заместителя главы Минфина США Уолли АдеймоЮ, новые ограничительные меры демонстрируют приверженность западных стран к контролю за соблюдением ценового лимита на российскую нефть с целью сокращения доходов РФ, которые Кремль использует на ведение преступной войны против Украины.

Что известно о лицах и организациях, попавших под новые санкции США

Компания SUN Ship Management D Ltd по ОАЭ;

Компания Bellatrix Energy Limited из Гонконга;

Компания Covart Energy Limited из Гонконга;

Танкер Sanar 15;

Компания Voliton DMCC по ОАЭ.

Отмечается, что все эти компании помогали РФ обходить установленный западными странами потолок цен на российскую нефть.

Что известно о новом этапе установления контроля США по ценам на нефть из РФ

По информации журналистов Bloomberg, США ужесточают меры контроля за соблюдением ценового лимита при продаже-покупке российской нефти и нефтепродуктов.

Теперь официальные лица США заявляют, что они перешли ко второму этапу режима ограничения, который будет сосредоточен на правоприменении.

Это будет включать в себя упор на соблюдение требований со стороны поставщиков услуг в странах "Большой семерки", которые продолжают помогать в транспортировке российской нефти, гарантируя, что они останутся в пределах лимита.