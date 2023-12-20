США оголосили про нові санкції через порушення ліміту ціни на нафту з РФ

США оголосили про низку нових обмежень проти РФ за порушення введеної країнами G7 стелі цін на продаж російської нафти за ціною до 60 доларів за барель.

Що відомо про нові санкції США у зв’язку із порушенням РФ стелі ціни на нафту

Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) продовжило посилювати дотримання цінового обмеження на російську нафту, спираючись на попередні дії, спрямовані проти судновласників і суден, причетних до транспортування російської сирої нафти за ціною, вищою за встановлену межу, - йдеться у повідомленні Мінфіну США. Поширити

Зазначається, що Управління відомства з контролю за іноземними активами спільно із країнами-партнерами оновило регулюючі заходи з контролю за дотриманням ліміту ціни на купівлю російської нафти і нафтопродуктів.

За словами заступника глави Мінфіну США Воллі АдеймоЮ нові обмежувальні заходи демонструють прихильність західних країн до контролю за дотриманням цінового ліміту на російську нафту із метою скорочення доходів РФ, які Кремль використовує на ведення злочинної війни проти України.

Що відомо про осіб та організації, що потрапили під нові санкції США

Компанія SUN Ship Management D Ltd з ОАЕ;

Компанія Bellatrix Energy Limited з Гонконгу;

Компанія Covart Energy Limited з Гонконгу;

Танкер Sanar 15;

Компанія Voliton DMCC з ОАЕ.

Зазначається, що всі ці компанії допомагали РФ обходити встановлену західними країнами стелю цін на російську нафту.

Що відомо про новий етап встановлення контролю США за цінами на нафту з РФ

За інформацією журналістів Bloomberg, США посилюють заходи контролю за дотриманням цінового ліміту під час продажу-купівлі російської нафти та нафтопродуктів.

Тепер офіційні особи США заявляють, що вони перейшли до другого етапу режиму обмеження, який буде більш зосереджений на правозастосуванні.

Це включатиме в себе наголос на дотримання вимог з боку постачальників послуг у країнах "Великої сімки", які продовжують допомагати в транспортуванні російської нафти, гарантуючи, що вони залишаться в межах ліміту.