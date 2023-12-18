США та ЄС посилять контроль за дотриманням санкцій проти нафти з РФ

Що відомо про посилення контролю за дотриманням обмежень на продаж нафти з РФ

За словами одного з американських посадовців у коментарі журналістам видання, значна частина російської нафти може продаватись за межами контролю країн Великої сімки.

Так, минулого літа та восени Росія продавала нафту за цінами, вищими за встановлений країнами G7 ціновий ліміт у 60 доларів за барель.

Одним з каналів для торгівлі російською нафтою була коаліція з торговельного використання, яка відмовляється дотримуватись введених Заходом санкцій.

Другим шляхом масштабного експорту російської нафти став створений Кремлем тіньовий флот танкерів.

За словами західних посадовців, крім адресних санкцій, вони наполягають на "деталізації витрат", коли російський покупець нафти представляє західним страховим компаніям і вантажовідправникам документацію, що підтверджує, що торгівля велася в рамках обмеження.

Що відомо про посилення контролю за санкціями проти нафти з РФ з боку ЄС

За інформацією представників Євроради, країни ЄС посилять моніторинг й обмін даними про танкери, щоб виявляти судна, які перевалюють нафту з судна на судно, приховуючи її російське походження.

Зазначається, що ЄС запроваджує більш жорсткі правила дотримання, щоб припинити схеми, за якими відбувається обхід санкцій через маніпулювання даними AIS.

Крім того, посилений механізм обміну інформацією дозволить краще ідентифікувати судна та суб'єкти, які здійснюють оманливі практики, такі як перевантаження з судна на судно (ship-to-ship).для приховування походження або призначення вантажу під час транспортування російської нафти та нафтопродуктів.

Рада також вирішила запровадити правила повідомлення про продаж танкерів будь-якій третій країні, щоб зробити більш прозорим їхній продаж та експорт, зокрема, у випадку вживаних танкерів, які можуть бути використані для обходу заборони на імпорт російської нафти або нафтопродуктів та обмеження цін G7.

Окрім цього Болгарія заявила про наміри заборонити переробку нафти російського походження.

Цим рішенням Болгарія достроково припинила дію винятку із заборони ЄС щодо імпорту російської нафти. Ця заборона була накладена Європейською комісією у 2022 році через специфічне географічне розташування. Відповідно до чинного законодавства, виняток мав би бути скасований 1 жовтня 2024 року.

Повідомляється, що Національне митне агентство Болгарії має провести інвентаризацію складів та перевірити запаси палива та сирої нафти до 31 грудня 2023 року. Паливо, яке не можна буде продавати на ринку країни з етичних міркувань, можуть експортувати відповідно до процедури, яка встановлена регламентом ЄС.

Також депутати підтримали скасування торгового збору на імпорт і транзит російського природного газу до моменту, коли законодавство ЄС не встановить положення щодо визначення походження природного газу.