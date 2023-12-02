США та союзники вимагають від інших країн дотримуватись стелі цін на нафту з РФ — Reuters

США, Велика Британія та країни ЄС чинять тиск на Ліберію, Маршаллові Острови і Панаму, вимагаючи покласти край продажу нафти з РФ за ціною, яка перевищує встановлений ліміт у 60 доларів за барель.

Що відомо про протидію США та союзників продажу нафти з РФ вище ліміта цін

За інформацією видання, саме кораблі під прапорами Ліберії, Маршаллових Островів і Панами перевозять російську нафту, яка згодом продається із порушенням веденного західними країнами ліміта цін.

Зазначається, що листи, які були надіслані владі Панами, Маршаллових Островів і Ліберії, підписані заступником міністра фінансів США Брайаном Нельсоном, главою відділу міжнародних фінансів казначейства Великої Британії Ліндсі Вайт і главою відділу фінансових послуг Європейської комісії Джоном Берріганом.

За інформацією аналітичної компанії Lloyd's List Intelligence, близько 40% із приблизно 535 танкерів тіньового флоту зарєєстровані на Маршаллових островах.

Що США вимагають від країн-перевізників нафти з РФ

У матеріалі зазначається, що тиск чиниться з метою не скоротити кількість суден, які перевозять російську нафту, а змусити дотримуватись встановленного ліміту цін, а також підвищити витрати РФ при транспортуванні.

У самих листай йдеться про зростання кількості спроб обійти цінові обмеження на російську нафту, встановлені G7 і про високий рівень ризику, пов’язаного з суднами, які не надають західних страхових та інших послуг і шукають інші прапори

Відповідно, США, ЄС і Велика Британія просять Ліберію і Маршаллові Острови підвищити обізнаність учасників торгівлі про те, що їхній прапор не повинен використовуватися для танкерів, які перевозять нафту за ціною, вищою за граничну.

Додається, що самим трьом країнам санкції не загрожують.