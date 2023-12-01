Допомагали Росії заробляти на нафті. США ввели санкції проти трьох компаній

Сполучені Штати запровадили санкції проти трьох компаній і їхніх суден, які порушили обмеження Групи семи і продавали російську нафту за завищеною ціною.
США ввели санкції проти компаній, які допомагали Росії заробляти на нафті
Управління контролю за іноземними активами США (OFAC) 1 грудня оголосило санкції проти трьох юридичних осіб і трьох суден.
Компанії – зареєстрована у Ліберії HS Atlantica Limited і зареєстровані у Дубаї Sterling Shipping Incorporated та Streymoy Shipping Limited.
Під санкції потрапили танкери під прапором Ліберії HS Atlantica (5LIP5), NS Champion (A8FD9) та Viktor Bakaev (D5BN6), що пов’язані з цими юридичними особами.
Що відомо про вплив західних санкцій на торгівлю нафтою між РФ та Індією
За інформацією журналістів видання, після початку злочинного вторгнення окупаційної російської армії в Україну та введення західних санкцій і відмову ЄС від купівлі російської нафти, основним покупцем стала Індія.
Однак після того, як у липні цього року Індія стала наполягати на оплаті поставок нафти у рупіях, а Росія відмовилась, торгівля нафтою між країнами практично припинилась.
Зазначається, що російські компанії-постачальники нафти не можуть приймати оплату у рупіях відповідно до вказівки Центробанку РФ, якому незручно проводити операції із цією валютою.
Автори матеріалу також підкреслюють, що десь усередині серпня два великих постачальники російської нафти до Індії пригрозили спрямувати поставки у кількості 12 танкерів за іншими напрямками.
Як тимчасове розв'язання проблеми, пов'язаної з індійськими угодами, вантажі було оплачено поєднанням китайського юаня і гонконзького долара.
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