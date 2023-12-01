Допомагали Росії заробляти на нафті. США ввели санкції проти трьох компаній
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Допомагали Росії заробляти на нафті. США ввели санкції проти трьох компаній

танкер

Сполучені Штати запровадили санкції проти трьох компаній і їхніх суден, які порушили обмеження Групи семи і продавали російську нафту за завищеною ціною.

США ввели санкції проти компаній, які допомагали Росії заробляти на нафті

Управління контролю за іноземними активами США (OFAC) 1 грудня оголосило санкції проти трьох юридичних осіб і трьох суден. 

Компанії – зареєстрована у Ліберії HS Atlantica Limited і зареєстровані у Дубаї Sterling Shipping Incorporated та Streymoy Shipping Limited.

Під санкції потрапили танкери під прапором Ліберії HS Atlantica (5LIP5), NS Champion (A8FD9) та Viktor Bakaev (D5BN6), що пов’язані з цими юридичними особами. 

Що відомо про вплив західних санкцій на торгівлю нафтою між РФ та Індією

За інформацією журналістів видання, після початку злочинного вторгнення окупаційної російської армії в Україну та введення західних санкцій і відмову ЄС від купівлі російської нафти, основним покупцем стала Індія.

Однак після того, як у липні цього року Індія стала наполягати на оплаті поставок нафти у рупіях, а Росія відмовилась, торгівля нафтою між країнами практично припинилась.

Зазначається, що російські компанії-постачальники нафти не можуть приймати оплату у рупіях відповідно до вказівки Центробанку РФ, якому незручно проводити операції із цією валютою.

Одне джерело в російському банку заявило, що отримання доходів у неконвертованій валюті, що має невелику цінність за межами Індії, безглуздо. За словами іншого джерела, у Росії обмежені можливості витрачати рупії, оскільки її імпорт з Індії незначний, - зазначається у матеріалі видання.

Автори матеріалу також підкреслюють, що десь усередині серпня два великих постачальники російської нафти до Індії пригрозили спрямувати поставки у кількості 12 танкерів за іншими напрямками.

Як тимчасове розв'язання проблеми, пов'язаної з індійськими угодами, вантажі було оплачено поєднанням китайського юаня і гонконзького долара.

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