Помогали России зарабатывать на нефти. США ввели санкции против трех компаний

Соединенные Штаты ввели санкции против трех компаний и их судов, которые нарушили ограничения Группы семи и продавали российскую нефть по завышенной цене.
США ввели санкции против компаний, помогавших России зарабатывать на нефти
Управление контроля за иностранными активами США (OFAC) 1 декабря объявило санкции против трех юридических лиц и трех судов.
Компании зарегистрированы в Либерии HS Atlantica Limited и зарегистрированы в Дубае Sterling Shipping Incorporated и Streymoy Shipping Limited.
Под санкции подверглись танкеры под флагом Либерии HS Atlantica (5LIP5), NS Champion (A8FD9) и Viktor Bakaev (D5BN6), связанные с этими юридическими лицами.
Что известно о влиянии западных санкций на торговлю нефтью между РФ и Индией
По информации журналистов издания, после начала преступного вторжения оккупационной российской армии в Украину и введения западных санкций и отказа ЕС от покупки российской нефти, основным покупателем стала Индия.
Однако после того, как в июле этого года Индия настаивала на оплате поставок нефти в рупиях, а Россия отказалась, торговля нефтью между странами практически прекратилась.
Отмечается, что российские компании-поставщики нефти не могут принимать оплату в рупиях в соответствии с указанием Центробанка РФ, которому неудобно проводить сделки с этой валютой.
Авторы материала также подчеркивают, что где-то в середине августа два крупных поставщика российской нефти в Индию пригрозили направить поставки в количестве 12 танкеров по другим направлениям.
В качестве временного решения проблемы, связанной с индийскими соглашениями, груз был оплачен сочетанием китайского юаня и гонконгского доллара.
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