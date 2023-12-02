США и союзники требуют от других стран придерживаться потолка цен на нефть из РФ — Reuters

США, Великобритания и страны ЕС оказывают давление на Либерию, Маршалловы Острова и Панаму, требуя положить конец продаже нефти из РФ по цене, превышающей установленный лимит в 60 долларов за баррель.
Что известно о противодействии США и союзников продаж нефти из РФ выше лимита цен
По информации издания, именно корабли под флагами Либерии, Маршалловых Островов и Панамы перевозят российскую нефть, которая впоследствии продается с нарушением ведомого западными странами лимита цен.
Отмечается, что письма, отправленные властям Панамы, Маршалловых Островов и Либерии, подписаны заместителем министра финансов США Брайаном Нельсоном, главой отдела международных финансов казначейства Великобритании Линдси Уайт и главой отдела финансовых услуг Европейской комиссии Джоном Берриганом.
По информации аналитической компании Lloyd's List Intelligence, около 40% из примерно 535 танкеров теневого флота зарегистрированы на Маршалловых островах.
Что США требуют от стран-перевозчиков нефти из РФ
В материале отмечается, что давление оказывается с целью не сократить количество судов, перевозящих российскую нефть, а заставить соблюдать установленный лимит цен, а также повысить расходы РФ при транспортировке.
В самих листах говорится о росте количества попыток обойти ценовые ограничения на российскую нефть, установленные G7 и о высоком уровне риска, связанного с судами, не оказывающими западных страховых и других услуг и ищущих другие флаги.
Соответственно, США, ЕС и Великобритания просят Либерию и Маршалловы Острова повысить осведомленность участников торговли о том, что их флаг не должен использоваться для танкеров, перевозящих нефть по цене выше предельной.
Добавляется, что самим трем странам санкции не угрожают.
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