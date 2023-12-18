США и ЕС усилят контроль за соблюдением санкций против нефти из РФ

США планируют обязать отправителей грузов с нефтью российского происхождения раскрывать больше информации о соответствующих соглашениях с Россией.

Что известно об усилении контроля соблюдения ограничений на продажу нефти из РФ

По словам одного из американских чиновников в комментарии журналистам издания, значительная часть российской нефти может продаваться вне контроля стран Большой семерки.

Так, прошлым летом и осенью Россия продавала нефть по ценам выше установленного странами G7 ценового лимита в 60 долларов за баррель.

Одним из каналов для торговли российской нефтью была коалиция по торговому использованию, отказывающаяся соблюдать введенные Западом санкции.

Вторым путем масштабного экспорта российской нефти стал созданный Кремлем теневой флот танкеров.

По словам западных чиновников, помимо адресных санкций, они настаивают на "детализации расходов", когда российский покупатель нефти представляет западным страховым компаниям и грузоотправителям документацию, подтверждающую, что торговля велась в рамках ограничения.

Что известно об усилении контроля за санкциями против нефти из РФ со стороны ЕС

По информации представителей Евросовета, страны ЕС усилят мониторинг и обмен данными о танкерах, чтобы обнаруживать суда, переваливающие нефть с судна на судно, скрывая ее российское происхождение.

Отмечается, что ЕС вводит более жесткие правила соблюдения для прекращения схем, по которым происходит обход санкций из-за манипулирования данными AIS.

Кроме того, усиленный механизм обмена информацией позволит лучше идентифицировать суда и субъекты, осуществляющие обманчивые практики, такие как перегрузка с судна на судно (ship-to-ship) для скрытия происхождения или назначения груза при транспортировке российской нефти и нефтепродуктов.

Совет также решил ввести правила уведомления о продаже танкеров любой третьей стране, чтобы сделать более прозрачной их продажу и экспорт, в частности, в случае бывших в употреблении танкеров, которые могут быть использованы для обхода запрета на импорт российской нефти или нефтепродуктов и ограничения цен G7.

Кроме того, Болгария заявила о намерениях запретить переработку нефти российского происхождения.

Этим решением Болгария досрочно прекратила действие исключения из запрета ЕС по импорту российской нефти. Этот запрет был наложен Европейской комиссией в 2022 году из-за специфического географического положения. Согласно действующему законодательству, исключение должно быть отменено 1 октября 2024 года.

Сообщается, что Национальное таможенное агентство Болгарии должно провести инвентаризацию складов и проверить запасы топлива и сырой нефти до 31 декабря 2023 года. Топливо, которое нельзя будет продавать на рынке страны по этическим соображениям, могут экспортировать в соответствии с процедурой, установленной регламентом ЕС.

Также депутаты поддержали упразднение торгового сбора на импорт и транзит российского природного газа до момента, когда законодательство ЕС не установит положения по определению происхождения природного газа.