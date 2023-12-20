Вопрос к Конгрессу. В Госдепе США отреагировали на слова Зеленского о поддержке Штатов

В Государственном департаменте США отреагировали на слова президента Владимира Зеленского о том, что Штаты не «предадут Украину» и все же выделят обещанную помощь.

Как США отреагировали на слова Зеленского

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер во время брифинга заявил, что исполнительная власть абсолютно поддерживает Украину. Также они полностью готовы поддержать дополнительное финансирование для нашего страны.

У нас остался один пакет, который мы можем предоставить Украине в этом году, и после этого мы исчерпаем наши возможности предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности, поэтому я думаю, что это вопрос к Конгрессу США, — отметил он. Поделиться

По его словам, исполнительная власть США «четко дала понять», что стремится предоставить дополнительную помощь Украине.

Миллер отметил, что Конгресс должен решить по Украине до конца года, потому что впереди тяжелая зима.

Мы хотим, чтобы он (запрос президента США – ред.) был принят до конца этого года. Это остается нашей целью и нашим приоритетом. Конгрессу придется решить, собираются ли они поддерживать Украину и предоставлять финансирование, необходимое для противостояния российскому вторжению, поскольку мы вступаем в зиму, которая, как мы ожидаем, будет очень тяжелой, или они не планируют это делать, — сказал спикер. . Поделиться

Миллер добавил, что у администрации президента США Джо Байдена нет какого-то «волшебного решения» в случае исчерпания помощи для Украины.

Кроме того, он отметил, что источники финансирования истекут в течение нескольких следующих недель, «поэтому нужно, чтобы Конгресс действовал».

Что известно о финансовой помощи США для Украины

В октябре этого года президент США Джо Байден пригласил в Конгресс более 106 млрд долларов на нужды национальной безопасности. Среди них и новое финансирование военной помощи для Украины более чем на 61 млрд долларов.

Однако 6 декабря Сенат США заблокировал начало дебатов по пакету военной помощи. Причиной этого стали требования республиканской партии внести в законопроект более жесткий комплекс мер по защите южной границы с Мексикой.

Республиканцы и демократы начали переговоры, чтобы прийти к компромиссу по предоставлению финансирования для военной помощи Украине. На этом фоне Сенат США решил продлить работу перед рождественскими каникулами.

В Сенате США считают, что решение о выделении помощи Украине будет принято не ранее января 2024 года.

Последний день работы Сената выпадает на 14 декабря. Обе палаты Конгресса США вернутся к работе 9 января 2024 года.