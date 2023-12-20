Питання до Конгресу. У Держдепі США відреагували на слова Зеленського про підтримку Штатів

У Державному департаменті США відреагували на слова президента Володимира Зеленського про те, що Штати не «зрадять Україну» і все ж таки виділять обіцяну допомогу.

Як США відреагували на слова Зеленського

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу зазявив, що виконавча влада абсолютно підтримує Україну. Також вони абсолютно готові підтримати додаткове фінансування для нашої держави.

У нас залишився один пакет, який ми можемо надати Україні цього року, і після цього ми вичерпаємо наші можливості щодо надання додаткової допомоги у сфері безпеки, тому я думаю, що це питання до Конгресу США, — зазначив він. Поширити

За його словами, виконавча влада США «чітко дала зрозуміти», що прагне надання додаткової допомоги Україні.

Міллер зауважив, що Конгрес має вирішити щодо України до кінця року, бо попереду важка зима.

Ми хочемо, щоб він (запит президента США — ред.) був ухвалений до кінця цього року. Це залишається нашою метою і нашим пріоритетом. Конгресу доведеться вирішити, чи збираються вони підтримувати Україну та надавати фінансування, необхідне для протистояння російському вторгненню, оскільки ми вступаємо в зиму, яка, як ми очікуємо, буде дуже важкою, або ж вони не планують це робити, — сказав речник. . Поширити

Міллер додав, що в адміністрації президента США Джо Байдена немає якогось «чарівного рішення» у разі вичерпання допомоги для України.

Крім того, він зазначив, що джерела фінансування закінчаться протягом кількох наступних тижнів, «тому потрібно, щоб Конгрес діяв».

Що відомо про фінансову допомогу США для України

У жовтні цього року президент США Джо Байден запросив у Конгрес понад 106 млрд. доларів на потреби національної безпеки. Серед них і нове фінансування військової допомоги для України на понад 61 млрд доларів.

Однак 6 грудня Сенат США заблокував початок дебатів щодо пакету військової допомоги. Причиною цього стали вимоги республіканської партії внести до законопроекту більш жорсткий комплекс заходів щодо захисту південного кордону з Мексикою.

Республіканці та демократи розпочали переговори, щоб дійти компромісу щодо надання фінансування для військової допомоги Україні. На цьому фоні Сенат США вирішив продовжити роботу перед різдвяними канікулами.

У Сенаті США вважають, що рішення щодо виділення допомоги Україні ухвалять не раніше січня 2024 року.

Останній день роботи Сенату припадає на 14 грудня. Обидві палати Конгресу США повернуться до роботи 9 січня 2024 року.