Сенат США може перенести рішення про виділення коштів Україні після канікул — Reuters

У Сенаті США вважають, що рішення щодо виділення допомоги Україні ухвалять не раніше січня 2024 року.

Що відомо про нове рішення США

У агентстві зазначили, що лідери Сенату вважають, що угоди про надання допомоги Україні та зміцнення безпеки кордону США навряд досягнуть до того, як законодавці поїдуть додому на канікули.

Республіканець Джон Тун зазначив, що досягти угоди до Різдва «неможливо».

У демократів закінчився час, досягти суттєвої угоди щодо безпеки кордону до Різдва неможливо, — сказав він у Сенаті. Поширити

За словами журналістів, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер також зазначив, що сенаторам потрібно буде більше часу.

Видання Голос Америки додало, що впродовж вихідних у Сенаті намагалися домовитися про заходи зі зміцнення безпеки кордону в країні в обмін на голоси республіканців за пакет допомоги, що включає Україну.

Журналісти зазначили, що останнє засідання Сенату США у 2023 році мало відбутися 14 грудня, проте сенатори вирішили продовжити вести переговори. Палата представників Конгресу США вже не планує збиратися до кінця 2023 року, проте може повернутися, якщо буде ухвалена угода між демократами та республіканцями.

Що відомо про фінансову допомогу США для України

У жовтні цього року президент США Джо Байден запросив у Конгрес понад 106 млрд. доларів на потреби національної безпеки. Серед них і нове фінансування військової допомоги для України на понад 61 млрд доларів.

Однак 6 грудня Сенат США заблокував початок дебатів щодо пакету військової допомоги. Причиною цього стали вимоги республіканської партії внести до законопроекту більш жорсткий комплекс заходів щодо захисту південного кордону з Мексикою.

Республіканці та демократи розпочали переговори, щоб дійти компромісу щодо надання фінансування для військової допомоги Україні. На цьому фоні Сенат США вирішив продовжити роботу перед різдвяними канікулами.

Останній день роботи Сенату також припадає на 14 грудня. Обидві палати Конгресу США повернуться до роботи 9 січня 2024 року.