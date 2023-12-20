Сенат США может перенести решение о выделении средств Украине после каникул — Reuters

В Сенате США считают, что решение о выделении помощи Украине будет принято не ранее января 2024 года.

Что известно о новом решении США

В агентстве отметили, что лидеры Сената считают, что соглашения о предоставлении помощи Украине и укреплении безопасности границы США вряд ли достигнут до того, как законодатели уедут домой на каникулы.

Республиканец Джон Тун отметил, что достичь соглашения к Рождеству невозможно.

У демократов истекло время, достичь существенного соглашения по безопасности границы до Рождества невозможно, — сказал он в Сенате. Поделиться

По словам журналистов, лидер демократов в Сенате Чак Шумер также отметил, что сенаторам потребуется больше времени.

Голос Америки добавило, что на протяжении выходных в Сенате пытались договориться о мерах по укреплению безопасности границы в стране в обмен на голоса республиканцев за пакет помощи, включающий Украину.

Журналисты отметили, что последнее заседание Сената США в 2023 году должно было состояться 14 декабря, однако сенаторы решили продолжить переговоры. Палата представителей Конгресса США уже не собирается собираться до конца 2023 года, однако может вернуться, если будет принято соглашение между демократами и республиканцами.

Что известно о финансовой помощи США для Украины

В октябре этого года президент США Джо Байден пригласил в Конгресс более 106 млрд долларов на нужды национальной безопасности. Среди них и новое финансирование военной помощи для Украины более чем на 61 млрд долларов.

Однако 6 декабря Сенат США заблокировал начало дебатов по пакету военной помощи. Причиной этого стали требования республиканской партии внести в законопроект более жесткий комплекс мер по защите южной границы с Мексикой.

Республиканцы и демократы начали переговоры, чтобы прийти к компромиссу по предоставлению финансирования для военной помощи Украине. На этом фоне Сенат США решил продлить работу перед рождественскими каникулами.

Последний день работы Сената также выпадает на 14 декабря. Обе палаты Конгресса США вернутся к работе 9 января 2024 года.