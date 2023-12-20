Путін вже програв війну проти України — Блінкен

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив про поразку кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна у розв'язаній ним війні проти України.

Блінкен заявляє про поразку Путіна в Україні

Глава Держдепу підкреслив, що плани кремлівського диктатора по Україні вже зруйновано, адже йому не вдалось знищити ні українську ідентичність, ні захопити всі території країни.

Блінкен підкреслив, що українці вже зробили неможливе і відстояли власний суверенітет у битві проти однієї з найпотужніших армій світу.

В одному я з Путіним згоден - американська допомога критична для України, - зазначив держсекретар. Поширити

Він додав, що Вашингтон розробив чіткий план подальшого відновлення України.

Щоб вона могла самостійно зміцнитися в економічному та військовому плані та існувати без нинішнього рівня підтримки, - пояснив керівник Держдепу. Поширити

Крім того, Блінкен запевнив, що Штати продовжуватимуть згуртовувати країни по всьому світу, щоб "підтримати свободу та незалежність України та щоб переконатися, що агресія Росії залишатиметься стратегічною невдачею".

Що відомо про необхідні Україні обсяги військової допомоги для переваги над армією РФ

За інформацією аналітиків з Міноборони Естонії, для збереження вогневої переваги над злочинцями з армії РФ українським військовим необхідно отримувати від західних партнерів не менше 200 тис артснарядів.

Зокрема, представники естонського оборонного відомства зазначили, що з обіцяного керівництвом ЄС мільйона артснарядів калібру 155-мм Україна отримала лише близько 300 тис.

Крім того, США відправили понад 2 млн 155-мм снарядів на додачу до 1 млн боєприпасів інших калібрів.

Естонські військові стверджують, що 155-мм артснаряди, які використовує Україна, кращі за російські 152-мм: вони мають більшу скорострільність і кращу точність.

За оцінками Міноборони Естонії, річна потреба в артилерійських боєприпасах для утримання локальної вогневої переваги України над РФ має становити 200 тис снарядів на місяць.

Тобто 2,4 млн боєприпасів на рік, але така кількість спустошить усі європейські й американські запаси загалом лише протягом 2024 року.