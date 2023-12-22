Генсек НАТО запевнив у неможливості перемоги Путіна у війні проти України

Росія вже не зможе досягти своїх цілей в Україні попри її великі зусилля. У цьому переконаний генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Путін вже не досягне своїх цілей в Україні

Як пояснив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повномасштабним вторгненням російський диктатор хотів перешкодити руху України в НАТО та Євросоюз, але через два роки війни Україна "ближча до НАТО та ЄС, ніж будь-коли".

Столтенберг вважає, що для РФ це велика стратегічна поразка, тоді як Україна врешті-решт досягне своєї мети у вигляді вступу в НАТО.

Він також додав, що РФ доводиться платити величезну ціну за війну проти України − країна-агресор уже втратила сотні літаків, тисячі танків та 300 тисяч солдатів.

Крім того, в РФ через війну зросла інфляція та знизився рівень життя, Росія сильніше політично ізольована, ніж раніше, але все це не змінило курс Кремля.

У нас немає жодних ознак того, що Путін змінить свої цілі та свою політику. Він і надалі намагатиметься окупувати більше території, – зазначив генсек Нато. Поширити

Генсек НАТО утримався від коментарів щодо планів України провести додаткову мобілізацію в армію, але зауважив, що ніхто не розуміє потреби у військових краще за самих українців.

Він також закликав рішуче продовжувати підтримку України та вивчити можливість надання Києву більшої кількості оборонного обладнання шляхом внесення змін до існуючих угод з третіми країнами.

Загалом, нам потрібно нарощувати наше виробництво, щоб краще допомагати Україні та краще захищати себе, – резюмував генсек НАТО. Поширити

Що відомо про вступ України до НАТО

30 вересня 2022 року сталося відомо, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком. Україна очікувала отримати запрошення на вступ до НАТО під час літнього саміту у Вільнюсі, але цього не сталося.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошує, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, поки не закінчаться активні бойові дії.

Україна отримала від НАТО рекомендації щодо вступу. Це сталося за підсумками Ради Україна-НАТО, засідання якої відбулося у Брюсселі 29 листопада. Рекомендації стосуються первинних реформ для вступу до Альянсу.