Винищувачі НАТО за рік злітали понад 300 разів для перехоплення літаків РФ

Повітряні сили НАТО у 2023 році злітали понад 300 разів у відповідь на дії Росії. Більшість перехоплень була над Балтійським морем.

НАТО посилила авіацію поблизу кордонів з РФ

Як заявив представник Альянсу Ділан Вайт, переважна більшість повітряних зіткнень між НАТО і російськими літаками були безпечними та професійними. Порушення повітряного простору НАТО російською військовою авіацією залишалися рідкісними і, як правило, короткочасними.

Він також додав, що після вторгнення Росії в Україну союзники НАТО посилили авіацію на східному фланзі, перекинувши винищувачі та наземні системи протиповітряної оборони.

Винищувачі НАТО чергують цілодобово і готові реагувати у разі підозрілих або неоголошених польотів поблизу повітряного простору наших союзників, - додав Вайт. Поширити

Партнери по НАТО передають ЗСУ дані про зліт авіації РФ

Як повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат під час телемарафону, західні партнери передають ЗСУ дані про зліт МиГ-31К чи стратегічної російської авіації, вихід у море кораблів РФ та підготовку до пуску крилатих ракет "Калібр".

Відносно саме питання контролю морської акваторії, то якраз з цим питань не може бути, бо чергування як над Чорним морем стратегічних БПЛА RQ-4 Global Hawk, так й у повітряному просторі Румунії таких літаків як P-8A Poseidon, є просто щоденним явищем.

Зокрема до аеродрому "Саваслейка" у Нижньогородській області РФ, звідки регулярно злітають МиГ-31К, до найближчого кордону з НАТО, Фінляндією, майже рівно 1000 км, а до Польщі - 1200 км. Відносно Енгельса де базуються Ту-95 та Ту-160 від нейтральних вод Чорного моря 1200 км, Румунії – 1430 км.

На фоні цього фіксація зльоту бомбардувальників з авіабази "Оленья" у Мурманській області у 190 км від кордону з Фінляндією чи "Дягилево" під Рязань у 1000 км від Польщі не викликає вже такого здивування.

Водночас ця інформація також говорить про те, що єдина авіабаза стратегічної авіації РФ, яка може знаходитись поза зоною огляду США та їх союзників – це "Белая" в Іркутській області, яка у 2400 кілометрів від Південної Кореї, бо "Украинка" в Амурській вже у 1200 км від Японії.