В Польше обнаружили нарушение воздушного пространства во время атаки РФ на Украину
Категория
Мир
Дата публикации

В Польше обнаружили нарушение воздушного пространства во время атаки РФ на Украину

Польща
Читати українською
Источник:  RMF 24

Польша зафиксировала нарушение воздушного пространства непознанным объектом во время очередной массированной атаки российских оккупантов на Украину.

Что зафиксировали в Польше

Летающий объект, двигавшийся с огромной скоростью, наблюдали жители гмины Долгобычев в Люблинском воеводстве. Речь идет об окраинах Пшеводува – именно в этой деревне год назад взорвалась ракета, прилетевшая из-за границы.

Очевидцы сообщали, что слышали шум и свист. Объект двигался к западу.

По данным радиостанции, в окрестностях Замостья ведутся поиски. Там мобилизованы значительные силы.

Информацию об инциденте подтвердило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

В утренние часы в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы из Украины влетел непознанный воздушный объект, который с момента пересечения границы и до исчезновения сигнала наблюдался радиолокационными средствами системы противовоздушной обороны страны, - пишет прессслужба.

Польские службы отреагировали на "неизвестный объект"

Как стало известно в Польше созывают экстренное заседание по поводу нарушения воздушного пространства ракетой, которая залетела через украинскую границу и упала у поселка Вожучин-Сахарня.

Вице-премьер-министр и глава Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камиш также прокомментировал ситуацию.

В связи с появлением неузнаваемого объекта в воздушном пространстве Польши государственные службы немедленно отреагировали . Через Бюро национальной безопасности я общаюсь с президентом, премьер-министром, начальником Генштаба и оперативным командующим Вооруженными силами. .Государство действует! – подчеркнул он.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Киеве, Одессе, Днепре и Львове есть погибшие и десятки раненых в результате ракетной атаки РФ
Днепр
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили 114 из 158 крылатых ракет и "шахедов" — Залужный
Валерий Залужный
Днепр
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В МВД уточнили количество погибших и пострадавших из-за обстрела РФ
МВД Украины
Обстрел

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.