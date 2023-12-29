В Польше обнаружили нарушение воздушного пространства во время атаки РФ на Украину

Польша зафиксировала нарушение воздушного пространства непознанным объектом во время очередной массированной атаки российских оккупантов на Украину.
Что зафиксировали в Польше
Летающий объект, двигавшийся с огромной скоростью, наблюдали жители гмины Долгобычев в Люблинском воеводстве. Речь идет об окраинах Пшеводува – именно в этой деревне год назад взорвалась ракета, прилетевшая из-за границы.
Очевидцы сообщали, что слышали шум и свист. Объект двигался к западу.
По данным радиостанции, в окрестностях Замостья ведутся поиски. Там мобилизованы значительные силы.
Информацию об инциденте подтвердило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.
Польские службы отреагировали на "неизвестный объект"
Как стало известно в Польше созывают экстренное заседание по поводу нарушения воздушного пространства ракетой, которая залетела через украинскую границу и упала у поселка Вожучин-Сахарня.
Вице-премьер-министр и глава Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камиш также прокомментировал ситуацию.
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