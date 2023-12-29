В Польше обнаружили нарушение воздушного пространства во время атаки РФ на Украину

Польша зафиксировала нарушение воздушного пространства непознанным объектом во время очередной массированной атаки российских оккупантов на Украину.

Что зафиксировали в Польше

Летающий объект, двигавшийся с огромной скоростью, наблюдали жители гмины Долгобычев в Люблинском воеводстве. Речь идет об окраинах Пшеводува – именно в этой деревне год назад взорвалась ракета, прилетевшая из-за границы.

Очевидцы сообщали, что слышали шум и свист. Объект двигался к западу.

W godzinach porannych w przestrzeń powietrzną RP od strony granicy z Ukrainą wleciał niezidentyfikowany obiekt powietrzny, który od momentu przekroczenia granicy, aż do miejsca zaniku sygnału obserwowany był przez środki radiolokacyjne systemu obrony powietrznej kraju.

Zgodnie z… pic.twitter.com/Tn7kjfZffO — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) December 29, 2023

По данным радиостанции, в окрестностях Замостья ведутся поиски. Там мобилизованы значительные силы.

Информацию об инциденте подтвердило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

В утренние часы в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы из Украины влетел непознанный воздушный объект, который с момента пересечения границы и до исчезновения сигнала наблюдался радиолокационными средствами системы противовоздушной обороны страны, - пишет прессслужба. Поделиться

Польские службы отреагировали на "неизвестный объект"

Как стало известно в Польше созывают экстренное заседание по поводу нарушения воздушного пространства ракетой, которая залетела через украинскую границу и упала у поселка Вожучин-Сахарня.

Вице-премьер-министр и глава Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камиш также прокомментировал ситуацию.

В связи с появлением неузнаваемого объекта в воздушном пространстве Польши государственные службы немедленно отреагировали . Через Бюро национальной безопасности я общаюсь с президентом, премьер-министром, начальником Генштаба и оперативным командующим Вооруженными силами. .Государство действует! – подчеркнул он. Поделиться