Силы ПВО сбили 114 из 158 крылатых ракет и "шахедов" — Залужный

Во время массированного удара по Украине 29 декабря российские войска применили 158 воздушных целей – ракет и БпЛА. Силам ПВО удалось уничтожить 114 из них.

Работа ПВО 29 декабря

По предварительным результатам этой ночью российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БплА.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожено:

27 ударных БпЛА «Shahed-136/131»

87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Как россияне запускали ракеты

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что сначала оккупанты атаковали «шахедами» с северного и юго-восточного направления, с последующим движением в западном направлении.

Всего зафиксировано 36 ударных БПЛА «Shahed-136/131».

Около 3.00 ночи российские оккупанты подняли в воздух стратегическую авиацию – 18 бомбардировщиков Ту-95МС.

Они вышли на рубеже пуска около 6:00 утра и запустили не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Поделиться

Залужный также уточнил, что около 05.00 утра из Курской области РФ россияне применили дальние бомбардировщики Ту-22М3, выпустившие восемь крылатых ракет Х-22/Х-32 в направлении северных и центральных областей Украины.

В то же время, российские войска ударили по Харькову зенитными управляемыми ракетами С-300.

В общей сложности враг выпустил по меньшей мере 14 ракет, летевших по баллистической траектории – С-300/С-400/Искандер-М из оккупированного Крыма, Курской и Белгородской областей РФ. Поделиться

В 6.30 взлетели пять истребителей МиГ-31К, выпустивших пять аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал» из Астраханской области.

Из самолетов тактической авиации Су-35 применены 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П и одна Х-59.