В Киеве, Одессе, Днепре и Львове есть погибшие и десятки раненых в результате ракетной атаки РФ

Россия нанесла по Украине массированный ракетный удар. О погибших известно в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Запорожье и Харькове.
Последствия ракетной атаки 29 декабря
В Киеве обнаружены двое погибших и 18 раненых. В Подольском, Святошинском, Шевченковском и Дарницком районах упали обломки ракет.
Была повреждена станция метро Лукьяновская.
В Днепре в результате ракетной атаки погибли четыре человека, пострадали почти полтора десятка.
В Одессе россияне попали в жилые дома. Два человека погибли, 15 человек получили ранения, среди них двое детей - 6 и 8 лет.
Во Львове в результате попадания в жилой дом один человек погиб, 8 раненых.
В Запорожье в результате ракетных обстрелов погибла женщина. Еще 10 человек пострадали.
В Харькове оккупанты нанесли более 20 ударов по городу, предварительно – ракетами С-300. 1 человек погиб - мужчина около 35 лет, 11 человек получили ранения.
Какие ракеты использовали россияне
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что россияне использовали все виды ракет, кроме Калибров.
По данным КМВА, силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом было поражено более трех десятков воздушных целей.
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