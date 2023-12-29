В Киеве, Одессе, Днепре и Львове есть погибшие и десятки раненых в результате ракетной атаки РФ

Россия нанесла по Украине массированный ракетный удар. О погибших известно в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Запорожье и Харькове.

Последствия ракетной атаки 29 декабря

В Киеве обнаружены двое погибших и 18 раненых. В Подольском, Святошинском, Шевченковском и Дарницком районах упали обломки ракет.

Была повреждена станция метро Лукьяновская.

В Днепре в результате ракетной атаки погибли четыре человека, пострадали почти полтора десятка.

В Днепре есть «прилет» по торговому центру. Возник пожар. Изуродованы частный дом, шестиэтажное здание, роддом, - сообщили в ОВА. Поделиться

В Одессе россияне попали в жилые дома. Два человека погибли, 15 человек получили ранения, среди них двое детей - 6 и 8 лет.

Все пострадавшие в настоящее время получают помощь в медицинских учреждениях города. Двое раненых в тяжелом состоянии. Поделиться

Во Львове в результате попадания в жилой дом один человек погиб, 8 раненых.

Все – в состоянии средней тяжести. В момент ракетной атаки люди находились в домах. Большинство получили ранения из-за осколков окон, которые выбили взрывной волной, - сообщили в ОВА. Поделиться

В Запорожье в результате ракетных обстрелов погибла женщина. Еще 10 человек пострадали.

Повреждено одно из местных предприятий, разрушен частный дом и выбиты окна в 19-ти многоэтажках, двух учебных заведениях и в медицинском заведении. Поделиться

В Харькове оккупанты нанесли более 20 ударов по городу, предварительно – ракетами С-300. 1 человек погиб - мужчина около 35 лет, 11 человек получили ранения.

Зафиксировано разрушение и повреждение складских и производственных зданий, транспортного депо, предприятия. В одном из медучреждений взрывной волной повреждены крыша и окна, - сообщили в ОВА. Поделиться

Какие ракеты использовали россияне

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что россияне использовали все виды ракет, кроме Калибров.

оккупанты использовали «Кинжалы», баллистику, С-300, крылатые ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32. Около 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505… Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели. Поделиться

По данным КМВА, силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом было поражено более трех десятков воздушных целей.