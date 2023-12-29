У Києві, Одесі, Дніпрі та Львові є загиблі та десятки поранених внаслідок ракетної атаки РФ

Росія завдала по Україні масованого ракетного удару. Про загиблих відомо в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Запоріжжі та Харкові.
Наслідки ракетної атаки 29 грудня
У Києві виявлено двох загиблих та 18-ть поранених. У Подільському, Святошинському, Шевченківському та Дарницькому районах впали уламки ракет.
Була пошкоджена станція метро Лук’янівська.
У Дніпрі внаслідок ракетної атаки загинуло четверо людей, постраждали майже півтора десятка.
В Одесі росіяни поцілили у житлові будинки. Двоє людей загинуло, 15 людей отримали поранення, серед них двоє дітей - 6 та 8 років.
У Львові внаслідок влучання у житловий будинок одна людина загинула, 8 поранених.
У Запоріжжі внаслідок ракетного обстрілу загинула жінка. Ще 10 людей постраждали.
У Харкові окупанти завдали понад 20 ударів по місту, попередньо – ракетами С-300. 1 людина загинула - чоловік близько 35 років, 11 людей зазнали поранень.
Які ракети використали росіяни
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що росіяни використали всі види ракет, окрім Калібрів.
За даними КМВА, силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад три десятки повітряних цілей.
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