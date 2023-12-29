У Києві, Одесі, Дніпрі та Львові є загиблі та десятки поранених внаслідок ракетної атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Києві, Одесі, Дніпрі та Львові є загиблі та десятки поранених внаслідок ракетної атаки РФ

Дніпро

Росія завдала по Україні масованого ракетного удару. Про загиблих відомо в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Запоріжжі та Харкові.

Наслідки ракетної атаки 29 грудня

У Києві виявлено двох загиблих та 18-ть поранених. У Подільському, Святошинському, Шевченківському та Дарницькому районах впали уламки ракет.

Була пошкоджена станція метро Лук’янівська.

У Дніпрі внаслідок ракетної атаки загинуло четверо людей, постраждали майже півтора десятка.

У Дніпрі маємо «приліт» по торговельному центру. Виникла пожежа. Понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок, - повідомили в ОВА.

В Одесі росіяни поцілили у житлові будинки. Двоє людей загинуло, 15 людей отримали поранення, серед них двоє дітей - 6 та 8 років.

Всі постраждалі нині отримують допомогу в медичних закладах міста. Двоє поранених у тяжкому стані.

У Львові внаслідок влучання у житловий будинок одна людина загинула, 8 поранених.

Усі – у стані середньої важкості. На момент ракетної атаки люди перебували у домівках. Більшість отримали поранення через осколки вікон, які вибило вибуховою хвилею, - повідомили в ОВА.

У Запоріжжі внаслідок ракетного обстрілу загинула жінка. Ще 10 людей постраждали.

Пошкоджене одне з місцевих підприємств, зруйновано приватний будинок та вибито вікна у 19-ти багатоповерхівках, двох закладах освіти і у медичному закладі.

У Харкові окупанти завдали понад 20 ударів по місту, попередньо – ракетами С-300. 1 людина загинула - чоловік близько 35 років, 11 людей зазнали поранень.

Зафіксовано руйнування та пошкодження складських та виробничих будівель, транспортного депо, підприємства. У одному з медзакладів вибуховою хвилею пошкоджено дах і вікна, - повідомили в ОВА.

Які ракети використали росіяни

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що росіяни використали всі види ракет, окрім Калібрів.

Окупанти використовували «Кинджали», балістику, С-300, крилаті ракети, БПЛА, Х-22 або Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505... Стільки цілей одночасно на нашому моніторі, ми ще не бачили.

За даними КМВА, силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад три десятки повітряних цілей.

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