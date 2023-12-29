Ракетна атака на Київ. У чотирьох районах впали уламки, є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракетна атака на Київ. У чотирьох районах впали уламки, є поранені

КМВА
Київ

29 грудня російські війська завдали ракетної атаки по Україні. Унаслідок падіння уламків у Києві горить склад у Подільському районі. Пошкодження зафіксовано й в інших районах.

Наслідки ракетної атаки по Києву

КМВА повідомляє, що в Подільському районі горить склад на площі орієнтовно 3000 м2. Багато поранених, кількість уточнюється. Проводиться пошук потерпілих.

У Святошинському районі зафіксовано загоряння житлового незаселеного багатоповерхового будинку.

На іншій локації є загорання трьох припаркованих автомобілів. Обидві пожежі ліквідовано. Виявлено одного потерпілого.

В Шевченківському районі, попередньо, є пошкодження житлового будинку. Загорання на території гаражів ліквідовано.

Також зафіксована пожежа на території складських приміщень і на нежитловій забудові. Попередньо, 6 постраждалих.

За даними мера Віталія Кличка, близько трьох людей знаходиться під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення. Трьох людей дістали. Пошуково-рятувальна операція триває.

В Дарницькому районі на території приватного сектора зафіксовано пошкодження будинку. Без займання. Інформація щодо потерпілих з`ясовується.

Загалом у Києві госпіталізували 7 постраждалих внаслідок ракетної атаки.

Ракетна атака по Україні: що відомо

Війська РФ 10 разів вдарили по Харківщині. Мер Харкова повідомив про 12 влучань по місту. Є проблеми з електропостачанням, пошкоджена лікарня, загинув чоловік. Ще 8 людей отримали поранення.

В Одесі уламками збитого дрона пошкоджено багатоповерхівку. Постраждалих немає.

Вночі Львівщину атакували понад 10 «Шахедів». Зафіксовано загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

Унаслідок ракетної атаки у Львові одна людина загинула, троє поранені.

Армія РФ також вдарила по Конотопу на Сумщині, повідомили в ОВА. Пошкоджено багатоквартирний будинок та СТО, троє людей поранені.

У Дніпрі через ракетний удар пошкоджено пологовий будинок, зокрема у будівлі медзакладу вибиті вікна. Також почалася пожежа в ТЦ.

Заданими мера Бориса Філатова, є загиблі та постраждалі.

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