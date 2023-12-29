РФ атакує Україну ракетами та дронами: що відомо

Вночі та зранку 29 грудня російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. Вибухи пролунали у Києві, Харкові, Львівщині.

Ракетна атака на Україну 29 грудня

За даними КМВА, о 8 ранку у столиці працювала ППО. У Святошинському районі Києва попередньо сталося падіння уламків.

Також падіння уламків зафіксовано в Подільському районі столиці.

Попередньо, є загоряння житлового багатоповерхового будинку. Інформація уточнюється. Поширити

У Подільському районі є загоряння на території складських приміщень. Попередньо є поранені.

Харків - мер Ігор Терехов повідомив про три хвилі ударів по місту. Попередньо Харків обстрілювали двома видами ракет - С-300 та Х-22.

Наразі відомо про щонайменше 12 прильотів по місту. У Київському районі пошкоджена будівля лікарні.

У Дніпрі, за даними Суспільного горить один з торговельних центрів міста.

Над Сумщиною знищили два ударних дрони. Попередньо, російські окупанти також вдарили ракетою по Конотопу. Внаслідок обстрілу поранень зазнали три людини, пошкоджено багатоквартирний будинок.

Львівську область за ніч атакувало понад 10 дронів. Є займання на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

Уночі росіяни атакували дронами Одесу. Уламками збитого дрона пошкоджено багатоповерхівку. Спалахнула пожежа.