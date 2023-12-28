ППО півдня України збила 3 російські розвідувальні дрони
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО півдня України збила 3 російські розвідувальні дрони

Сили оборони півдня України
Дрон

28 грудня протиповітряна оборона півдня України підбила три дрони-розвідники РФ. Ворожі безпілотники впали на землю від прицільних пострілів українських бійців на Херсонщині та Миколаївщині.

ППО знищила російські дрони на півдні України

Протиповітряна оборона півдня 28 грудня збила 3 ворожі розвідувальні безпілотники на Херсонщині та Миколаївщині.

Про це повідомили Сили оборони Півдня у Telegram.

28 грудня 2023 року силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 3 розвідувальні безпілотники.

Повідомляється, що на Херсонщині були збиті безпілотникик "Мерлін-ВР" та "Supercam", а на Миколаївщині –"Мерлін-ВР".

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Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, усі 8 дронів російські загарбники запустили з району Приморсько-Ахтарськ, що в РФ.

Сім безпілотників було збито винищувальною авіацією, підрозділами ЗРВ, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей,- йдеться в офіційній заяві.

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