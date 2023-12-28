ПВО юга Украины сбило 3 российских разведывательных дрона

28 декабря противовоздушная оборона юга Украины подбиела три дрона-разведчика РФ. Вражеские беспилотники упали на землю от прицельных выстрелов украинских бойцов в Херсонской и Николаевской областях.

ПВО уничтожила российские дроны на юге Украины

Противовоздушная оборона юга 28 декабря сбила 3 вражеских разведывательных беспилотника в Херсонской и Николаевской областях.

Об этом сообщили Силы обороны Юга в Telegram.

28 декабря 2023 года силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены 3 разведывательных беспилотника. Поделиться

Сообщается, что в Херсонской области были сбиты беспилотники "Мерлин-ВР" и "Supercam", а в Николаевской области - "Мерлин-ВР".

Ночная атака России на Украину 28 декабря: первые подробности

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, все 8 дронов российские захватчики запустили из района Приморско-Ахтарск в РФ.