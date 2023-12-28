ПВО юга Украины сбило 3 российских разведывательных дрона

28 декабря противовоздушная оборона юга Украины подбиела три дрона-разведчика РФ. Вражеские беспилотники упали на землю от прицельных выстрелов украинских бойцов в Херсонской и Николаевской областях.
ПВО уничтожила российские дроны на юге Украины
Противовоздушная оборона юга 28 декабря сбила 3 вражеских разведывательных беспилотника в Херсонской и Николаевской областях.
Об этом сообщили Силы обороны Юга в Telegram.
Сообщается, что в Херсонской области были сбиты беспилотники "Мерлин-ВР" и "Supercam", а в Николаевской области - "Мерлин-ВР".
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Согласно данным Воздушных сил ВСУ, все 8 дронов российские захватчики запустили из района Приморско-Ахтарск в РФ.
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