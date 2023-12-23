Воздушные силы назвали результаты ночной работы ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные силы назвали результаты ночной работы ПВО

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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В ночь с 22 на 23 декабря российские войска атаковали Украину 9 ударными дронами. Силы ПВО уничтожили все воздушные цели.

Атака дронов 22 декабря

Воздушные силы сообщают, что с 18.00 вечера 22 декабря до полуночи 23 декабря российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа Shahed из районов Балаклавы в Крыму и Приморско-Ахтарска в РФ.

Все девять «шахедов» уничтожены силами и средствами воздушных сил и сил обороны Украины в пределах Одесской и Хмельницкой областей.

Последствия атаки дронов

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в Одесском районе во время боевой работы сил противовоздушной обороны, взрывной волной повреждено остекление одного из учебных заведений.

Погибших и пострадавших нет.

Напомним, что по данным Воздушных сил ВСУ, с 24 февраля 2022 года российские оккупанты запустили по Украине около 7400 ракет различных типов, а с сентября 2022 года - 3700 ударных дронов Shahed.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона уточнил, что речь идет о ракетах всех типов. В то же время Силы обороны уничтожили около 1600 ракет и 2900 беспилотников.

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