Повітряні сили назвали результати нічної роботи ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили назвали результати нічної роботи ППО

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

У ніч з 22 на 23 грудня російські війська атакували Україну 9 ударними дронами. Сили ППО знищили всі повітряні цілі.

Атака дронів 22 грудня

Повітряні сили повідомляють, що з 18.00 вечора 22 грудня до опівночі 23 грудня російські окупанти атакували ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Балаклави в Криму та Приморсько-Ахтарська в РФ.

Усі дев’ять «шахедів» знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Одеської та Хмельницької областей.

Наслідки атаки дронів

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в Одеському районі під час бойової роботи сил протиповітряної оборони, вибуховою хвилею пошкоджено скління одного з навчальних закладів.

Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаєм, що за даними Повітряних сил ЗСУ, з 24 лютого 2022 року російські окупанти запустили по Україні близько 7400 ракет різних типів, а з вересня 2022 року - 3700 ударних дронів Shahed.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону уточнив, що йдеться про ракети всіх типів. Водночас Сили оборони знищили близько 1600 ракет та 2900 безпілотників.

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Категорія
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