Атака російських дронів на Одещину. ППО збила 7 повітряних цілей

У результаті дронової атаки на Одеську область, яку Росія влаштувала ввечері 22 грудня, було пошкоджено інфраструктуру. Проте всі 7 російських безпілотників знищені Повітряними силами ЗСУ.

Вечірня атака дронами на Одещину: що відомо

Ворог вкотре атакував Одещину ударними безпілотниками. Всі 7 ворожих цілей збиті силами протиповітряної оборони.

Про це повідомили Сили оборони півдня України у Telegram.

Внаслідок вибуху в процесі падіння збитого дрона, ударною хвилею пошкоджено скління одного з навчальних закладів Одеського району. Люди не постраждали. Поширити

Сили оборони попередили, що підступний ворог може застосовувати повторні атаки протягом ночі.

Дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою. Будьте пильні та свідомі. Поширити

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер теж висловився з приводу атаки дронів:

На щастя, загиблих та постраждалих немає. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян. Поширити

Що відомо про атаку РФ

Російські окупанти 7 грудня атакували Одеську область дронами-камікадзе. Під удар потрапила портова інфраструктура, є жертва.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, російські терористи упродовж майже двох годин атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район. Сили ППО збили переважну кількість "шахедів", проте, на жаль, є влучання.

За його словами, окупанти прицільно били саме по портовій інфраструктурі Подунавʼя. Внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. На місці "прильоту" сталася пожежа, яку оперативно ліквідували.

Через російську атаку водій одній однієї з фур загинув.

В результаті атаки пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки.