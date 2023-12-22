Атака российских дронов на Одесскую область. ПВО сбила 7 воздушных целей
Категория
Украина
Дата публикации

Атака российских дронов на Одесскую область. ПВО сбила 7 воздушных целей

Силы обороны юга Украины
Дрон
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В результате дроновой атаки на Одесскую область, которую Россия устроила вечером 22 декабря, была повреждена инфраструктура. Однако все 7 российских беспилотников уничтожены воздушными силами ВСУ.

Вечерняя атака дронами на Одесщину: что известно

Враг снова атаковал Одесщину ударными беспилотниками. Все 7 вражеских целей сбиты силами противовоздушной обороны.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины в Telegram.

В результате взрыва в процессе падения сбитого дрона, ударной волной повреждено остекление одного из учебных заведений Одесского района. Люди не пострадали.

Силы обороны предупредили, что коварный враг может применять повторные атаки ночью.

Прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью. Будьте бдительны и сознательны.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер тоже высказался по поводу атаки дронов:

К счастью, погибших и пострадавших нет. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Что известно об атаке РФ

Российские оккупанты 7 декабря атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Под удар попала портовая инфраструктура, есть жертва.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, российские террористы на протяжении почти двух часов атаковали ударными беспилотниками Измаильский район. Силы ПВО сбили подавляющее количество "шахедов", однако, к сожалению, есть попадания.

По его словам, оккупанты прицельно избивали именно по портовой инфраструктуре Подунавья. В результате атаки повреждено складское помещение, элеватор и грузовик. На месте "прилета" произошел пожар, который оперативно ликвидировали.

Из-за российской атаки водитель одной из фур погиб.

В результате атаки повреждены складские помещения, элеватор и грузовики.

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